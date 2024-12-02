Звезду "Гарри Поттера" оштрафовали на 1.8 миллиона фунтов - подробности

Руперт Гринт имел проблемы с налоговой службой Великобритании.

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Руперт Гринт новости - у Руперта Гринта проблемы с налогами / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Руперт Гринт задекларировал часть прибыли от поттерианы через фирму, единственным акционером которой является он сам

Налоговая служба обжаловала декларацию артиста и обязала уплатить его крупный штраф

История о Гарри Поттере, мальчике, который выжил, принесла всемирную славу и баснословные доходы не только ее автору, британской писательнице Джоан Роулинг, но и актерам, которые сыграли главные роли в ее экранизации. Однако большие доходы - это не только свобода действий, но и большие налоги, о чем постоянно забывает Руперт Гринт, который воплотил на экране Рона Уизли.

Как сообщает ВВС, еще в 2011-2012 годах артист получил 4.5 миллиона фунтов стерлинга от компании-управляющего его бизнес-делами. Единственным акционером компании значится сам Гринт. Эта сумма в декларации была обозначена, как "вероятный остаточный доход и бонусы", которые Руперт получил за поттериану.

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От этих 4.5 миллиона Гринт оплатил налог, как за прирост капитала - 10%, т.е. в декларации указал эту сумму, как доход от основного капитала, а не чистую прибыль. Налоговая и таможенная служба в 2019 году подала в суд на обжалование этой декларации.

По мнению представителей службы, эти деньги являются прибылью Руперта Гринта, а не накоплением, и должны облагаться иным налогом - на прибыль и государственное страхование, который составляет 52%. Судья Гарриет Морган удовлетворила это ходатайство, отметив, что 4.5 миллиона не были реализованы Рупертом Гринтом, как доход от его деятельности, должным образом. Теперь "Рон Уизли" должен заплатить 1.8 млн фунтов стерлингов (более 95 млн гривен - прим. редактора).

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Кто такой Руперт Гринт? Руперт Гринт - английский актер. Известность ему принесла роль Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере. Начиная с 2002 года, Гринт начал работать за пределами франшизы о Гарри Поттере ("Гром в штанах", "Уроки вождения", "Вишневая бомба", "Дикая штучка"), сообщает Википедия. Продолжает развивать актерскую карьеру и в наши дни ("В белом плену", "Лунная афера", "Большой куш", "Дом с прислугой" и пр.).

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