Украина вновь сбивает баллистику РФ: сколько ракет уничтожили силы ПВО ночью

Главное:
- Россия атаковала Украину ракетами и дронами
- Силы ПВО сбили не только вражеские беспилотники, но и баллистические ракеты
- Под ударом этой ночью находились 5 областей Украины
В ночь на 27 августа страна-агрессор Россия атаковала Украину двумя противокорабельными ракетами Оникс, баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, 258 ударными БПЛА разных типов, S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Как сообщили в Воздушных Силах ВС Украины, основными направлениями ударов этой ночью стали Одесская, Киевская, Днепропетровская, Полтавская и Запорожская области.
"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено противокорабельную ракету Оникс, 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 3 S8000 "Бандероль", а также 222 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на юге, севере, востоке и центре страны", - говорится в сообщении.
Попадание зафиксировано на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - подчеркнули в воздушных силах.
Украинцев предупредили об угрозе новых ударов РФ
Главред писал, что по словам советника президента Украины по технологическим вопросам Сергея "Флеша" Бескрестнова, россияне будут пытаться уничтожить большие торговые центры, а после сигнала воздушной тревоги на эвакуацию может оставаться не более двух минут.
По словам Бескрестнова, это касается как Киева, так и прифронтовых территорий. В первую очередь россияне постараются уничтожать именно крупные торговые сети.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 27 августа Россия атаковала Киев. В Подольском и Шевченковском районах Киева зафиксировано падение обломков.
Также почти всю ночь и утро враг терроризировал Одессу. В результате атаки повреждена инфраструктура, учебное заведение и многоэтажное здание. Пострадавших нет.
Ранее, 26 августа, российская оккупационная армия нанесла удар по Чернигову. В результате атаки загорелся частный дом – помещение фактически уничтожено огнем. В доме находились три человека.
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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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