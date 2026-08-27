Через часы после приезда Гарри: Король сделал неожиданное заявление

Кратко:
- Что решил сделать Король
- Как это связано с принцем Гарри
Король Великобритании Карл III вместе с королевой Камиллой неожиданно отправились в зарубежную поездку, что вызвало дополнительное внимание на фоне обсуждений вокруг принца Гарри и Меган Маркл.
Сообщается, что визит носит дипломатический характер и направлен на укрепление отношений с европейскими странами после Brexit. Об этом сообщает издание Hello.
Поездка стала особенно примечательной на фоне сложных семейных отношений внутри королевской семьи. Источники отмечают, что Камилла активно поддерживает Карла, в том числе в его стремлении наладить контакт с младшим сыном.
Ситуация вокруг Гарри и Меган остаётся напряжённой: их возможное возвращение в Великобританию и попытки сближения с семьёй обсуждаются в СМИ, однако окончательного примирения пока не произошло.
В этих условиях зарубежный визит монарха рассматривается не только как политический шаг, но и как часть более широкой стратегии - сохранить стабильность монархии на фоне личных и публичных вызовов.
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О персоне: король Чарльз ІІІ
Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.
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