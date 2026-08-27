Через часы после приезда Гарри: Король сделал неожиданное заявление

Король Чарльз удивил подданных своим поступком посе возвращения сына Гарри.

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Король Чарльз ІІІ сообщил о неожиданном отъезде / колаж: Главред, фото: instagram.com, theroyalfamily

Кратко:

Что решил сделать Король

Как это связано с принцем Гарри

Король Великобритании Карл III вместе с королевой Камиллой неожиданно отправились в зарубежную поездку, что вызвало дополнительное внимание на фоне обсуждений вокруг принца Гарри и Меган Маркл.

Сообщается, что визит носит дипломатический характер и направлен на укрепление отношений с европейскими странами после Brexit. Об этом сообщает издание Hello.

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Меган Маркл и принц Гарри вкрнулись в Великобританию / Фото Instagram/meghan

Поездка стала особенно примечательной на фоне сложных семейных отношений внутри королевской семьи. Источники отмечают, что Камилла активно поддерживает Карла, в том числе в его стремлении наладить контакт с младшим сыном.

Ситуация вокруг Гарри и Меган остаётся напряжённой: их возможное возвращение в Великобританию и попытки сближения с семьёй обсуждаются в СМИ, однако окончательного примирения пока не произошло.

В этих условиях зарубежный визит монарха рассматривается не только как политический шаг, но и как часть более широкой стратегии - сохранить стабильность монархии на фоне личных и публичных вызовов.

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