"Операция позади": популярный актер получил серьезную травму

Вы узнаете:
- Какую травму получил Арам Арзуманян
- Как прошла операция актера
Звезда комедийной франшизы "Скажене весілля" Арам Арзуманян перенес операцию и вышел на связь с поклонниками из больницы. В своем Instagram артист опубликовал свежий кадр с больничной койки.
На фото Арам искренне улыбается и держит поднос с обедом. Он успокоил фанатов и дал понять, что вмешательство прошло успешно.
"Операция прошла, теперь можно поесть", - с фирменным юмором подписал кадр артист.
На снимке видно, что правая нога актера забинтована и зафиксирована специальным медицинским ортезом. Скорее всего, хирургическое вмешательство потребовалось из-за серьезной травмы, которую Арзуманян получил прямо во время выступления 18 августа.
На кадрах с места событий, которыми тогда поделилась Виктория Булитко, было заметно, что актеру туго перевязали колено. Сначала артист надеялся, что обошлось растяжением, однако боль подсказала, что проблема намного серьезнее.
"Я чувствую невыносимую боль. Думаю, не сломал, а если бы порвал связки, то все бы уже посинело. Похоже на сильное растяжение. Сейчас еду на МРТ", - делился тогда Арам с подписчиками.
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О персоне: Арам Арзуманян
Арам Арзуманян - украинский актер театра, кино, телевидения, юморист, комик армянского происхождения. Наиболее известен ролями в сериалах "Слуга народу", "Пацики", "Великі вуйки", фильмах "Скажене Весілля", "Скажене Весілля-2", "Скажене Весілля-3". Участник шоу "Танці з зірками" (2020), ведет блог в TikTok с более чем 800 тыс. подписчиков.
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