"Операция позади": популярный актер получил серьезную травму

Арам Арзуманян показал фото из больничной палаты.

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Арам Арзуманян - операция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Арам Арзуманян, скрин из Instagram: Виктория Булитко

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Какую травму получил Арам Арзуманян

Как прошла операция актера

Звезда комедийной франшизы "Скажене весілля" Арам Арзуманян перенес операцию и вышел на связь с поклонниками из больницы. В своем Instagram артист опубликовал свежий кадр с больничной койки.

На фото Арам искренне улыбается и держит поднос с обедом. Он успокоил фанатов и дал понять, что вмешательство прошло успешно.

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"Операция прошла, теперь можно поесть", - с фирменным юмором подписал кадр артист.

Арам Арзуманян в больнице / фото: instagram.com, Арам Арзуманян

На снимке видно, что правая нога актера забинтована и зафиксирована специальным медицинским ортезом. Скорее всего, хирургическое вмешательство потребовалось из-за серьезной травмы, которую Арзуманян получил прямо во время выступления 18 августа.

На кадрах с места событий, которыми тогда поделилась Виктория Булитко, было заметно, что актеру туго перевязали колено. Сначала артист надеялся, что обошлось растяжением, однако боль подсказала, что проблема намного серьезнее.

Арам Арзуманян - причина операции / фото: instagram.com, Арам Арзуманян

"Я чувствую невыносимую боль. Думаю, не сломал, а если бы порвал связки, то все бы уже посинело. Похоже на сильное растяжение. Сейчас еду на МРТ", - делился тогда Арам с подписчиками.

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О персоне: Арам Арзуманян Арам Арзуманян - украинский актер театра, кино, телевидения, юморист, комик армянского происхождения. Наиболее известен ролями в сериалах "Слуга народу", "Пацики", "Великі вуйки", фильмах "Скажене Весілля", "Скажене Весілля-2", "Скажене Весілля-3". Участник шоу "Танці з зірками" (2020), ведет блог в TikTok с более чем 800 тыс. подписчиков.

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