Звезда "Скаженого весілля" оказался в больнице с травмой черепа

Арам Арзуманян перенес страшное падение.

Арам Арзуманян новости - актер вышел на связь после травмы

Украинский актер и комик Арам Арзуманян попал в больницу после падения в оркестровую яму. Инцидент произошел в Харькове 23 ноября во время исполнения финального номера в спектакле "Ladies' Night". Об этом в социальных сетях сообщило концертное агентство PaleArt.

Арзуманян получил травму головы, лечение от которой он проходит в одной из харьковских больниц. В своем блоге он записал обращение к поклонникам, в котором рассказал о своем состоянии.

"Спектакль вчера сыграли, но был нюанс. Для кого-то оркестровая яма - это совсем мало, но мне надо втрое больше лететь ко дну. Короче, травма черепа. Сейчас в больнице лежу, восстанавливаюсь. Спасибо всем, кто написал. И отдельная благодарность - харьковским зрителям, которые так переживают, так волнуются. Это так приятно. Спасибо всем, все будет хорошо", - говорит актер.

Смотрите видео, которое снял в больнице Арам Арзуманян:

О персоне: Арам Арзуманян Арам Арзуманян - украинский актер театра, кино, телевидения, юморист, комик армянского происхождения. Наиболее известен ролями в сериалах "Слуга народу", "Пацики", "Великі вуйки", фильмах "Скажене Весілля", "Скажене Весілля-2", "Скажене Весілля-3". Участник шоу "Танці з зірками" (2020), ведет блог в TikTok с более чем 800 тыс. подписчиков.

