Будет вау-эффект: что подарить на Рождество тем, у кого всё есть

Нет лучшего подарка, чем тот, который будет радовать долгое время. Живые растения - это отличный выбор.

Какие комнатные растения можно подарить / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, dflora.com.ua, reddit.com

Вы узнаете:

Какой необычный подарок можно сделать на зимние праздники

Какие комнатные растения можно подарить

Уникальные комнатные растения в горшках могут стать очень интересным подарком на Рождество и Новый год. Традиционный выбор в это время года - роскошная пуансеттия. Но есть и такие варианты, которые удивят получателя.

Какие комнатные растения можно подарить

Каламондин — одно из лучших комнатных плодовых деревьев, дающее великолепные апельсины с восхитительным вкусом. В помещении эти деревья могут успешно плодоносить, если им обеспечено от шести до восьми часов прямого солнечного света в день, а также если вы удобряете цитрусовые деревья весной и летом. На открытом воздухе это цитрусовое дерево можно выращивать в зонах морозостойкости 8-11.

Каламондин / Фото: pixabay.com

Мадагаскарский жасмин (Stephanotis floribunda). Это растение наполнит дом тонким ароматом. Его часто формируют в виде венка, что делает его прекрасным декоративным растением для интерьера.

На открытом воздухе жасмин может расти в регионах, где минимальная температура обычно не опускается ниже +4…+10 °C. Однако как многолетнее растение он хорошо подходит для выращивания в помещении во всех климатических зонах. Чтобы стимулировать цветение, обеспечьте мадагаскарскому жасмину яркий рассеянный свет и избегайте прямых солнечных лучей, которые могут вызвать ожоги листьев.

Мадагаскарский жасмин / Фото: pixabay.com

Еще один цветущий кустарник, который можно выращивать в помещении, — это азалия флористическая. Сорт Autumn Fire имеет идеальный бордовый оттенок для праздничного сезона.

Основные требования к уходу за азалией флористической — это прохладная температура и кислая почва. Что касается посадки на открытом воздухе, то, как и в случае с гортензиями флористическими, высаживать азалии флористические не рекомендуется. Это связано с тем, что они выращивались в контролируемых условиях в помещении и могут испытать стресс при посадке в грунт, что может привести к их гибели.

Азалия флористическая / Фото: dflora.com.ua

Кипарис хиноки — особенно удачный выбор, потому что это одно из самых простых в уходе деревьев бонсай. Кроме того, искусство бонсай позволяет получателю подарка обрести осознанность в процессе обрезки и ухода за деревом.

При выращивании бонсай следует избегать пересыхания почвы и чрезмерной обрезки, из-за которой дерево будет выглядеть голым.

Кипарис хиноки / Фото: reddit.com

Каланхоэ - отличный подарок поскольку это комнатное растение цветет до самой весны. Лучше всего выращивать его в помещении, поскольку это суккулент, морозостойкий только до зоны 10+. Для ухода обильного цветения обеспечьте каланхоэ достаточно солнечного света и тепла. Низкие комнатные температуры могут вызвать изменение цвета листьев и гниение корней.

Каланхоэ / Фото ua.depositphotos.com

Набор для выращивания дуба из желудя. Получатель подарка сможет наблюдать за развитием корней, и в конечном итоге сможет пересадить дерево в горшок и выращивать его на открытом воздухе в саду.

Вазу с желудем нужно поставить на светлый солнечный подоконник, чтобы стимулировать рост корней.

