Поздравления с Новым годом в прозе: что написать, чтобы тронуть до слёз друзей и коллег

Поздравления с новым годом в прозе / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как поздравить коллег с Новым годом

Что написать в поздравительной открытке для друзей и членов семьи

Поздравительные открытки могут быть разными - изысканными и дизайнерскими, и более простыми, сделанными своими руками. Самое главное в открытке — это то, какие чувства она в себе несет.

Для искреннего послания не требуется диплом поэта — достаточно искренности.

Как написать душевное поздравление на Новый год

Как пишет Martha Stewart со ссылкой на Питера Хьюитта, основателя компании, производящей открытки и подарки, при написании поздравления постарайтесь избегать стандартных фраз и сосредоточиться на том, что действительно отражает ваши отношения с человеком. В этом случае открытка будет одновременно уместной и искренней.

Стоит помнить, что памятные открытки к праздникам — это те, которые кажутся такими, будто они могли быть написаны только вами.

Кроме того, открытка к празднику кажется особенной, когда она отражает дух отправителя. Подчеркните необычные моменты или важные события года, поделитесь шуткой, отдайте дань культурному духу времени или добавьте что-то неожиданное, например, фотографию, которой ещё не делились в социальных сетях. Эти детали помогут открытке стать по-настоящему вашей.

Как адаптировать поздравление для любого получателя

Поздравления для коллег и знакомых должны быть короткими но содержательными. Сохраняйте тёплый и изысканный тон. Вы также можете упомянуть какое-нибудь общее событие или выразить благодарность за сотрудничество в этом году. Если возможно, упомяните что-то конкретное и оптимистичное — важную веху, успех года или признание их партнерства.

"Я так благодарен вам за этот год — счастливых праздников!"

"Желаю вам уютных моментов и приятных воспоминаний в новом году"

"Желаю успеховв наступающем году. Благодарен за всё, чего мы вместе достигли. Счастливых праздников!"

"Желаю вам мира, радости и самых теплых моментов в ноовм году"

Поздравления для друзей. Здесь вы можете стать более интимными и выразительными. Поздравление может быть довольно длинным. Вы можете вспомнить что-то хорошее из вашего прошлого, выразить искреннюю благодарность за дружбу или написать какую-то милую шутку, понятную только вам.

"Поздравляю с очередным годом смеха, ночных разговоров и незабываемых моментов"

"Желаю счастливых праздников другу, который делает мою жизнь чуточку волшебнее"

"Пусть твой какао будет горячим, печенье — домашним, а праздники — незабываемыми"

"Думаю о тебе и чувствую благодарность за все воспоминания, которые связаны с тобой в этом году"

"Твое присутствие в моей жизни стало одним из величайших подарков этого года"

Поздравления для членов семьи часто связаны с воспоминаниями и чувствами. Подумайте о том, чтобы выразить свои мысли о прошедшем годе, благодарность за время, проведённое вместе, и надежды на будущий год.

"В этом году я испытываю особую благодарность за любовь, традиции и единение нашей семьи"

"Дом там, где ты. Желаю тебе тёплого и радостного времени года"

"Спасибо, что наполнили этот год такой любовью. Я с нетерпением жду прекрасного нового года вместе"

Ранее Главред писал: если при украшении елки заменить классическое сочетание зелёного и красного на неожиданную рождественскую цветовую гамму, это позволит вам привнести в свой дом немного праздничного настроения, одновременно проявив креативность и личный вкус. В какой цветовой гамме украсить елку, читайте материал: Зимняя сказка в новом цвете: в каких оттенках наряжать елку на Новый год 2026.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

