"Закрылась в туалете": Осадчая раскрыла скандальную выходку Светланы Лободы

Кристина Трохимчук
5 декабря 2025, 05:15
Певица была готова на все ради победы в шоу "Голос Дети".
Екатерина Осадчая
Екатерина Осадчая вспомнила про инцидент Светланы Лободы / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Лобода, Екатерина Осадчая

Вы узнаете:

  • Лобода решила повлиять на голосование шоу "Голос Дети"
  • Как она пыталась это сделать

Звезда украинского телевидения Екатерина Осадчая, которая была ведущей известного талант-шоу "Голос Дети", вспомнила о скандальной выходке одной из тренерок проекта — Светланы Лободы. Как рассказала Екатерина в своем Instagram, певица пыталась повлиять на голосование весьма необычным способом.

Лобода настаивала на том, что ее подопечный должен был выступать в финале последним. Артистка была уверена, что это поможет участнику лучше запомниться аудитории и собрать больше зрительских голосов. Чтобы добиться желаемого распределения выступлений, Светлана пошла на скандальный шаг.

Катя Осадчая и ее нежные фото
Екатерина Осадчая - скандал с Лободой / фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

"Финал первого сезона "Голосу. Діти". В финале трое детей. Тренеры — Олег Скрипка, Светлана Лобода и Тина Кароль. Последней должна выступать девочка из команды Олега Скрипки. И Светлана Лобода решает, что последней должна выступать она. И ничего не придумывает лучшего, как закрыться в туалете. Ей надо выходить на сцену, а Света не выходит из уборной", — рассказала Осадчая.

Артистке в итоге удалось настоять на своем, и в финале ее воспитанник действительно выступил последним. Однако это не помогло ему победить в шоу — план Лободы провалился.

Світлана Лобода
Светлана Лобода - Голос Дети / фото: instagram.com, Светлана Лобода

"Она таки добилась того, что выступила последней со своим мальчиком. Все считают, что если ты выступаешь последним, то тебя лучше запоминает зритель и у тебя больше шансов на победу. Но победила девочка Олега Скрипки Аня Ткач. Тактика не сработала", — резюмировала ведущая.

О персоне: Светлана Лобода

Светлана Лобода - украинская певица, автор песен, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.

