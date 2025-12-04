Укр
Мороз и штормовой ветер: синоптики назвали дату резкого похолодания

Ангелина Подвысоцкая
4 декабря 2025, 19:36
Синоптики не прогнозируют осадков в ближайшее время.
мороз
Прогноз погоды в Украине на 5 декабря / фото pexels

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 5 декабря
  • Где температура воздуха опустится до -3 градусов
  • Где будет дождь и туман

Погода в Украине 5 декабря будет местами дождливой и туманной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что похолодание придет в Украину с 5-6 декабря. 9 декабря температура воздуха снова повысится. 9-10 декабря будут дожди.

видео дня
Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 5 декабря

В Украине 5 декабря будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет юго-восточный и восточный со скоростью 5-10 м/с. В то же время в большинстве западных, Винницкой областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Относительно температуры, ночью 1-6° тепла, на востоке страны и в Карпатах от 2° тепла до 3° мороза; днем 3-8° тепла, на крайнем западе страны, юге Одесской области и в Крыму несколько теплее 7-12°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -2

По данным meteoprog, 5 декабря в Украине будет местами прохладной. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до +6...+11 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до -2...+5 градусов.

Погода 5 декабря в Киеве

В Киеве 5 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 3-8°; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Наталка Диденко ранее говорила, что в Украине в воскресенье, 30 ноября, температура воздуха повысится до 4-9 градусов тепла.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что на протяжении выходных погода будет устойчивой и спокойной в большинстве областей с температурой воздуха выше нормы и слабым ветром.

Он также сообщал, что на следующей неделе под влиянием большого и малоподвижного антициклона погода в нашей стране ожидается устойчивой и с небольшим количеством осадков.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

