Когда переводят часы на летнее время в 2026 году: известна дата

В Украине переход на летнее время состоится в последнее воскресенье марта.

Совсем скоро украинцам нужно будет перевести стрелки часов. Сейчас в Украине еще действует зимнее время — второй часовой пояс. В летнее время Украина будет находиться в третьем часовом поясе.

Переводить часы на летнее время нужно в последнее воскресенье марта. В этом году этой датой станет 29 марта. Это произойдет в ночь на воскресенье.

Переводить стрелки необходимо в 3:00 ночи на час вперед — на 4:00 ночи. Таким образом, в этот день вы будете спать на один час меньше. Однако следует отметить, что теперь темнеть будет позже, поэтому можно будет дольше наслаждаться солнышком.

Как уже сообщал Главред, в июле 2024 года депутаты приняли закон №4201, согласно которому в этом году украинцы еще переведут часы на зимнее время 27 октября, но после этого переход на летнее время в 2025 году больше не будет осуществляться.

Ожидалось, что последний переход с зимнего на летнее время в Украине состоится в последнее воскресенье марта 2024 года в 03:00 по киевскому времени. В марте 2025 года такой переход хотели отменить.

Впоследствии BBC отметило, что переход на зимнее время в Украине может быть не последним. Проект закона об исчислении времени в Украине до сих пор не подписан президентом.

