Четвертая атака на Туапсе, после удара БПЛА поднялись клубы черного дыма: что известно

Кратко:
- Дроны снова атаковали Туапсе
- В городе прогремели взрывы, над районом атаки поднялся густой черный дым
- Под ударом снова оказался Туапсинский порт и нефтеперерабатывающий объект
В ночь на 1 мая Краснодарский край РФ атаковали дроны. Взрывы прогремели в Туапсе. Над городом видны клубы черного дыма. Это уже четвертая атака за последние недели.
"Силы обороны четвертый раз за короткий период времени влупили по Туапсинскому порту/НПЗ", - пишет мониторинговый канал Exilenova+.
Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил атаку на Туапсе и возгорание на территории морского терминала
"Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы. Всего к ликвидации возгорания привлечено 128 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России", - говорится в сообщении.
В Сети появилось фото последствий атаки на Туапсе:
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (Туапсинский НПЗ) — предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" — ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Входит в состав нефтяной компании "Роснефть".
Что случилось в Туапсе
Как писал Главред, в ночь на 28 апреля Краснодарский край РФ атаковали дроны. Местные жители сообщили о десятках взрывов, которые прогремели после двух часов ночи. Под удар попал Туапсинский НПЗ и морской терминал.
В Генштабе ВСУ официально подтвердили атаку на НПЗ "Туапсинский", РЛС радиотехнического батальона "Ай-Петри" и ряд других объектов российских оккупантов.
В ночь на 16 апреля по НПЗ в Туапсе был также был нанесен удар. Объект горел несколько суток. Местные жители сообщали о большом количестве взрывов.
В ночь на 20 апреля дроны снова атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Вспыхнул масштабный пожар в резервуарном парке Туапсинского НПЗ.
Только 24 апреля власти Краснодарского края сообщили, что полностью потушили пожар на территории морского терминала.
После повторного удара Туапсинский НПЗ остановил единственную установку переработки нефти мощностью 12 млн тонн в год.
Из-за атак в Туапсе произошел разлив нефти. Власти отчитались о гигантском нефтяном пятне в акватории. 20 апреля Роспотребнадзор посоветовал жителям Туапсе не выходить на улицу без надобности.
Нефтепродукты вывозят грузовиками, местные жители жалуются на "нефтяные дожди", в пятнах мазута пачкаются местные животные. Пляжи покрыла "черная пленка", а спутники зафиксировали полосу длиной до 7 километров.
Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на удары украинских дронов по нефтеперерабатывающему заводу в городе Туапсе и последующие пожары. Глава Кремля назвал удары Украины по нефтеперерабатывающему заводу "террористическими".
Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.
Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.
Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
