Четвертая атака на Туапсе, после удара БПЛА поднялись клубы черного дыма: что известно

Анна Ярославская
1 мая 2026, 07:41
Вспыхнул мощный пожар - горит морской терминал. Местные власти подтвердили удар.
Туапсе снова атаковали дроны
Туапсе снова атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

  • Дроны снова атаковали Туапсе
  • В городе прогремели взрывы, над районом атаки поднялся густой черный дым
  • Под ударом снова оказался Туапсинский порт и нефтеперерабатывающий объект

В ночь на 1 мая Краснодарский край РФ атаковали дроны. Взрывы прогремели в Туапсе. Над городом видны клубы черного дыма. Это уже четвертая атака за последние недели.

"Силы обороны четвертый раз за короткий период времени влупили по Туапсинскому порту/НПЗ", - пишет мониторинговый канал Exilenova+.

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил атаку на Туапсе и возгорание на территории морского терминала

"Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы. Всего к ликвидации возгорания привлечено 128 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России", - говорится в сообщении.

Над Туапсе - черный дым
Над Туапсе - черный дым / Exilenova+

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (Туапсинский НПЗ) — предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" — ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Входит в состав нефтяной компании "Роснефть".

Туапсинский НПЗ / Инфографика: Главред

​Что случилось в Туапсе

Как писал Главред, в ночь на 28 апреля Краснодарский край РФ атаковали дроны. Местные жители сообщили о десятках взрывов, которые прогремели после двух часов ночи. Под удар попал Туапсинский НПЗ и морской терминал.

В Генштабе ВСУ официально подтвердили атаку на НПЗ "Туапсинский", РЛС радиотехнического батальона "Ай-Петри" и ряд других объектов российских оккупантов.

В ночь на 16 апреля по НПЗ в Туапсе был также был нанесен удар. Объект горел несколько суток. Местные жители сообщали о большом количестве взрывов.

В ночь на 20 апреля дроны снова атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Вспыхнул масштабный пожар в резервуарном парке Туапсинского НПЗ.

Только 24 апреля власти Краснодарского края сообщили, что полностью потушили пожар на территории морского терминала.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

После повторного удара Туапсинский НПЗ остановил единственную установку переработки нефти мощностью 12 млн тонн в год.

Из-за атак в Туапсе произошел разлив нефти. Власти отчитались о гигантском нефтяном пятне в акватории. 20 апреля Роспотребнадзор посоветовал жителям Туапсе не выходить на улицу без надобности.

Нефтепродукты вывозят грузовиками, местные жители жалуются на "нефтяные дожди", в пятнах мазута пачкаются местные животные. Пляжи покрыла "черная пленка", а спутники зафиксировали полосу длиной до 7 километров.

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на удары украинских дронов по нефтеперерабатывающему заводу в городе Туапсе и последующие пожары. Глава Кремля назвал удары Украины по нефтеперерабатывающему заводу "террористическими".

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

ВСУ оттеснили оккупантов на двух ключевых направлениях: в ISW раскрыли детали

ВСУ оттеснили оккупантов на двух ключевых направлениях: в ISW раскрыли детали

09:22Фронт
Сотни дронов уже в воздухе, РФ готовит опасный сценарий удара: что известно

Сотни дронов уже в воздухе, РФ готовит опасный сценарий удара: что известно

09:08Украина
Смертельная авария на Львовщине: поезд сошел с рельсов, есть погибший - детали

Смертельная авария на Львовщине: поезд сошел с рельсов, есть погибший - детали

07:42Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Каждый день приходит": Денисенко сделала заявление про отношения с Фединчиком

"Каждый день приходит": Денисенко сделала заявление про отношения с Фединчиком

Китайский гороскоп на сегодня, 1 мая: Лошадям - слезы, Драконам - ограничения

Китайский гороскоп на сегодня, 1 мая: Лошадям - слезы, Драконам - ограничения

Когда сажать картошку в мае 2026: точные даты

Когда сажать картошку в мае 2026: точные даты

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

Как вырастить море огурцов всего на пяти растениях: секрет роскошного урожая

Как вырастить море огурцов всего на пяти растениях: секрет роскошного урожая

Последние новости

09:22

ВСУ оттеснили оккупантов на двух ключевых направлениях: в ISW раскрыли детали

09:08

Сотни дронов уже в воздухе, РФ готовит опасный сценарий удара: что известно

09:03

Тест по ПДД загоняет водителей в тупик: разрешен ли хитрый маневр с разворотомВидео

08:30

РФ нанесла серию ударов дронами по Харькову: есть "прилеты" и пострадавшие

07:42

Смертельная авария на Львовщине: поезд сошел с рельсов, есть погибший - деталиФото

Настоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на майНастоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на май
07:41

Четвертая атака на Туапсе, после удара БПЛА поднялись клубы черного дыма: что известно

07:25

Конец света - это только начало: Андрусив сделал неутешительный прогноз о СШАмнение

06:56

РФ атаковала Одессу: есть "прилеты", горят многоэтажки и портФото

05:55

"Я не смогла": Зеленская откровенно рассказала о своем провале

Реклама
05:11

Почему нельзя ломать хлеб руками: приметы, предвещающие беду

04:30

Удача будет сопутствовать весь май: три знака зодиака станут любимцами фортуны

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

03:59

Лесники раскрыли гениально простой способ защиты от клещей: что нужно сделать

03:22

Козероги получат неожиданный шанс: астролог назвала опасные и удачные даты в маеВидео

03:01

Почему у кота "свисает" живот: объяснение удивит даже опытных хозяевВидео

02:42

Фраза "йошкин кот" является ошибкой — как правильно сказать на украинском языкеВидео

02:02

"Впереди очень непростые времена": в DeepState предупредили об обострении на фронте

00:29

Шансы "Шахтера" в Лиге конференций "тают": детали матча с "Кристал Пэлас"

00:10

Перелив орхидеи не страшен: простой трюк для контролируемого увлажненияВидео

30 апреля, четверг
23:55

Жюри Венецианской биеннале-2026 ушло в отставку - какая причина и при чем тут РФ

Реклама
23:46

Трамп назвал неожиданную причину продолжения войны в Украине — что он сказал

23:30

Звезда "Американского пирога" раскрыла свой недельный заработок на OnlyFans

23:20

Гороскоп на май 2026: кому конец весны откроет новый путь и принесет важные ответыВидео

23:06

Как отбелить белые кроссовки: три домашних способа быстро вернуть белизнуВидео

22:44

Как долго продлится наступление РФ: генерал Пивненко оценил потенциал оккупантов

22:33

Гороскоп на май для Водолеев: любовь, переезд и неожиданные перемены

21:59

Три знака зодиака вскоре столкнутся с тяжелым испытанием - кто они

21:51

Секрет харизмы: какие даты рождения считаются самыми милыми

21:48

Украина или РФ: кто будет восстанавливать "города-призраки" Донбасса, раскрыты сценарии

21:20

США и РФ обсуждают ослабление санкций: появился неожиданный сценарий

21:10

Что ждет ТЦК и когда "уклонистам" аннулируют штрафы: как изменится мобилизация

20:58

Мощный взрыв прогремел возле ТЦК и СП в Белой Церкви — что известноФото

20:22

Календарь праздников в мае: когда Троица и День Матери в 2026 году

20:20

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

20:15

Чем подкормить огурцы после пересадки: урожай будете собирать ящиками

19:56

Усик – Верховен: бывший чемпион мира назвал главный недостаток соперника украинца

19:52

Врачи спорят до сих пор: зачем нужны зубы мудрости и стоит ли их удалятьВидео

19:42

Россия присоединила к себе 1,5 млн км² территории Китая: как так произошло и когдаВидео

19:26

Как повлияет на фронт массовая мобилизация в РФ: "Флеш" ответил

19:25

Днепр выходит из "холодной зоны": какой день выходных будет самым тёплым

Реклама
19:21

Чтобы не испортить вкус: какую приправу категоррически нельзя добавлять в горячее

19:16

Успеть до июня: полный список культур, которые нужно посадить в мае

19:10

Разговор Трампа с Путиным: Невзлин назвал сигнал и риск для Украинымнение

18:37

Наступление РФ и зачистка ВСУ: как изменилась линия фронта — DeepState

18:24

Редчайший случай: в США поймали уникального двухцветного лобстераВидео

18:20

Условие России для перемирия в войне: Зеленский рассказал, чего Кремль хочет от Запада

18:19

Пилот рассказал почему многим страшно летать: что тревожит пассажиров

18:15

Зачем смешивать лавровый лист с содой: неожиданный эффект простых продуктов

17:55

Почему тюльпаны не цветут: главные ошибки в уходе и как их исправить

17:25

"Может быть, это изменится": Шарлиз Терон отказалась жить с мужчинами

