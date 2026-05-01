Четвертая атака на Туапсе, после удара БПЛА поднялись клубы черного дыма: что известно

Вспыхнул мощный пожар - горит морской терминал. Местные власти подтвердили удар.

Туапсе снова атаковали дроны

В ночь на 1 мая Краснодарский край РФ атаковали дроны. Взрывы прогремели в Туапсе. Над городом видны клубы черного дыма. Это уже четвертая атака за последние недели.

"Силы обороны четвертый раз за короткий период времени влупили по Туапсинскому порту/НПЗ", - пишет мониторинговый канал Exilenova+.

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил атаку на Туапсе и возгорание на территории морского терминала

"Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы. Всего к ликвидации возгорания привлечено 128 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России", - говорится в сообщении.

Над Туапсе - черный дым

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (Туапсинский НПЗ) — предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" — ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Входит в состав нефтяной компании "Роснефть".

Туапсинский НПЗ

​Что случилось в Туапсе

Как писал Главред, в ночь на 28 апреля Краснодарский край РФ атаковали дроны. Местные жители сообщили о десятках взрывов, которые прогремели после двух часов ночи. Под удар попал Туапсинский НПЗ и морской терминал.

В Генштабе ВСУ официально подтвердили атаку на НПЗ "Туапсинский", РЛС радиотехнического батальона "Ай-Петри" и ряд других объектов российских оккупантов.

В ночь на 16 апреля по НПЗ в Туапсе был также был нанесен удар. Объект горел несколько суток. Местные жители сообщали о большом количестве взрывов.

В ночь на 20 апреля дроны снова атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Вспыхнул масштабный пожар в резервуарном парке Туапсинского НПЗ.

Только 24 апреля власти Краснодарского края сообщили, что полностью потушили пожар на территории морского терминала.

НПЗ в России

После повторного удара Туапсинский НПЗ остановил единственную установку переработки нефти мощностью 12 млн тонн в год.

Из-за атак в Туапсе произошел разлив нефти. Власти отчитались о гигантском нефтяном пятне в акватории. 20 апреля Роспотребнадзор посоветовал жителям Туапсе не выходить на улицу без надобности.

Нефтепродукты вывозят грузовиками, местные жители жалуются на "нефтяные дожди", в пятнах мазута пачкаются местные животные. Пляжи покрыла "черная пленка", а спутники зафиксировали полосу длиной до 7 километров.

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на удары украинских дронов по нефтеперерабатывающему заводу в городе Туапсе и последующие пожары. Глава Кремля назвал удары Украины по нефтеперерабатывающему заводу "террористическими".

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

