Путин пожаловался на удары по Туапсе и 'обрушился' на Украину с обвинениями

Российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в "терроризме" и пожаловался на атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

Путин впервые отреагировал на удары по Туапсе

Путин обвинил Украину в "террористических" ударах по НПЗ в городе Туапсе

Кремлевский диктатор заявил, что ситуация в городе находится под контролем

Российский диктатор и военный преступник впервые отреагировал на удары украинских дронов по нефтеперерабатывающему заводу в городе Туапсе (Краснодарский край РФ) и последующие пожары. Глава Кремля назвал удары Украины по нефтеперерабатывающему заводу "террористическими". Соответствующее заявление он сделал во время совещания по вопросу обеспечения безопасности на выборах, которые должны состояться в 2026 году в стране-агрессоре России.

"Риски террористических угроз растут. Продолжают свою подрывную работу структуры международного терроризма, радикальные и экстремистские группировки. Кроме того, мы знаем, что и киевский режим и его покровители перешли к открытым террористическим методам", — заявил он. видео дня

Военный преступник Путин связал удары по нефтяным объектам в РФ с якобы отсутствием успехов на фронте у украинских войск и якобы их неспособностью остановить продвижение армии РФ.

"Киевский режим прибег к террору, потому что не в состоянии остановить продвижение российских войск и ежедневно теряет территорию", — заявил кремлевский диктатор.

Глава Кремля указал на рост количества атак беспилотников на объекты, которые он называет гражданской инфраструктурой, отдельно обратив внимание на события в Краснодарском крае.

В качестве примера он привел удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые, по его словам, могут иметь серьезные экологические последствия. Однако в то же время он заверил, что ситуация находится под контролем и угроз нет, сославшись на информацию от губернатора региона.

Также Путин упомянул о выборах в Государственную думу, запланированных на сентябрь 2026 года, и подчеркнул необходимость гарантировать безопасность всех участников избирательного процесса в России, в том числе и на оккупированных территориях Украины.

Он заявил, что Украина не проводит выборы у себя, поэтому, по его мнению, будет пытаться помешать их организации на Донбассе. Путин рассказал, что жителей этих территорий не испугают такие действия.

"Те, кто отказывает Донбассу и Новороссии в историческом праве быть частью России, будут пытаться не допустить там голосования", — считает Путин.

Кроме того, российский диктатор поручил обеспечить стабильную работу критически важных сервисов для населения, уделить особое внимание безопасности в приграничных регионах, а также создать условия для участия в голосовании военных, привлеченных к так называемой "специальной военной операции".



Напомним, как ранее сообщал Главред, в российском Туапсе после очередного удара украинских беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу произошла утечка горящей нефти прямо на улице города.

До этого, в ночь на 28 апреля, Краснодарский край РФ снова подвергся ударам дронов. Под удар попали Туапсинский НПЗ и морской терминал.

Ранее украинские беспилотники уже наносили удары по этому предприятию, в результате чего были повреждены резервуары. Из-за этого мазут вместе с другими нефтепродуктами вытек в окружающую среду, в частности в реку Туапсе. Оттуда нефтяное пятно попало в Черное море, загрязнив побережье курортного города, которое теперь, по сообщениям СМИ, фактически покрылось мазутом.

