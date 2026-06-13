Второй раз за четыре месяца: Путин увеличил численность армии РФ, детали

Предыдущий указ об увеличении численности армии был подписан 4 марта.

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Численность армии РФ увеличилась / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Кратко:

Путин увеличил штатную численность армии РФ

Число военнослужащих выросло более чем на 7 тысяч

Диктатор Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно подписанному указу, общая штатная численность вооруженных сил России установлена на уровне 2 399 130 человек. Из них 1 510 000 составляют военнослужащие.

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Предыдущий указ, который был подписан 4 марта 2026 года, предусматривал численность военнослужащих на уровне 1 502 640 человек.

Таким образом, новое решение Кремля официально увеличило количество военных в составе российской армии на 7360 человек.

Кроме того, 12 июня Путин во время встречи с российскими военными заявил, что в войне против Украины участвуют более 700 тысяч человек.

"У нас там (на войне против Украины, — ред.) группировка большая, более 700 тыс. человек", — говорил диктатор.

Когда в РФ может начаться мобилизация

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский заявлял, что Россия может объявить полномасштабную мобилизацию только в том случае, если Владимир Путин будет убежден в близости решающей победы в войне против Украины.

По его словам, в настоящее время в России продолжается скрытая мобилизация.

"Никаких других причин для объявления полномасштабной мобилизации я не вижу, потому что есть вероятность, что общественная система не выдержит и развалится", — добавил он.

Армия РФ — последние новости

Как сообщал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что сегодня в РФ на фронте соотношение "двухсотых" (уничтоженных) к "трехсотым" (раненых) составляет 3:1. Россияне ежедневно стабильно теряют около тысячи своих людей, но продвижение при этом минимальное.

Британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон говорил, что потери российской армии превышают темпы пополнения личного состава. Это может быть более вероятным фактором, способным заставить Путина сесть за стол переговоров.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио говорил, что россияне теряют 15–20 тысяч солдат в месяц – погибших. С ранеными цифра еще больше.

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О персоне: Иван Преображенский Иван Преображенский — российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы. Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто выступает в СМИ с аналитикой, разоблачающей методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

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