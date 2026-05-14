ВСУ стали самой мощной армией Европы: Рубио раскрыл реальные потери россиян

Госсекретарь США рассказал, как международная помощь повлияла на укрепление обороноспособности Украины.

Рубио заявил о росте боевого потенциала Украины

Кратко:

Рубио оценил ВСУ как самые сильные в Европе

РФ теряет до 20 тыс. солдат ежемесячно

Отмечена роль военной помощи Запада

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что сейчас Украина имеет самые мощные вооруженные силы в Европе. Об этом он сказал 14 мая в интервью телеканалу Fox News во время визита в Китай.

По словам Рубио, украинская армия стала одной из самых боеспособных благодаря полученной международной помощи и значительному боевому опыту, приобретенному во время полномасштабной войны с Россией.

"Если посмотреть, то россияне ежемесячно теряют в пять раз больше солдат, чем украинцы, а Украина — меньшая страна и имеет меньшую армию", — отметил госсекретарь США.

Он также подчеркнул, что важную роль в укреплении обороноспособности Украины сыграла военная поддержка партнеров.

"Однако стоит четко отметить, что Вооруженные силы Украины в настоящее время являются самыми сильными и мощными во всей Европе — конечно, в значительной степени благодаря полученной помощи, но также и благодаря приобретенному боевому опыту".

Отдельно Рубио прокомментировал потери российской армии в войне против Украины.

"Россияне теряют 15–20 тысяч солдат в месяц – погибших. Не раненых, а именно погибших", – рассказал госсекретарь США.

В то же время он признал, что переговорный процесс между Украиной и Россией в последнее время замедлился, поскольку обе стороны сохраняют оптимизм в отношении собственных позиций.

"Но мы надеемся, что независимо от того, произойдет ли это благодаря заявлению Владимира Путина или по другим причинам, вскоре мы дойдем до того момента, когда обе стороны снова вернутся к переговорам", — добавил Рубио.

Сколько потерь понесла РФ в апреле — подробности от президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские Силы обороны демонстрируют стабильные результаты в противодействии российской армии и продолжают усиливать эффективность ударов по врагу.

По его словам, по итогам апреля российские войска понесли значительные потери как убитыми, так и ранеными, а каждое поражение имеет подтверждение.

Отдельно Зеленский отметил рост эффективности ударов на среднюю дальность и подчеркнул тенденцию к дальнейшему усилению этого направления как приоритетного для Сил обороны Украины.

Военное сотрудничество между Украиной и США — новости по теме

Как сообщал Главред, США и Украина приблизились к формированию новой модели оборонного партнерства: межправительственные команды подготовили проект меморандума, который должен определить условия будущего соглашения.

Кроме того, США несколько расширили свое присутствие в Украине, направив военных специалистов и представителей Пентагона для работы непосредственно на фронтовых направлениях. Их задача — получить практический опыт использования беспилотников в боевых условиях и оценить украинские наработки в сфере дронных технологий. Об этом во время слушаний в Сенате сообщил министр обороны США Пит Хэгсет.

Напомним, что американские военные развернули украинскую систему противодействия дронам "Карта неба" на ключевой авиабазе в Саудовской Аравии после серии ударов иранских беспилотников и ракет. По данным Reuters, платформу установили на базе Принца Султана, а украинские инструкторы уже прибыли для обучения американских подразделений.

Об источнике: Fox News Fox News Channel — американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал позиционирует себя как нейтрально освещающий события. Однако канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

