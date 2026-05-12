Украина и США близки к заключению исторического соглашения о дронах - CBS News

Украинские чиновники впервые предложили Белому дому идею сотрудничества в сфере дронов в августе 2025 года.

США и Украина близки к заключению соглашения о дронах

США и Украина согласовали меморандум

Сотрудничество открывает возможности для совместного производства дронов

Украинские технологии заинтересовали Пентагон

Соединенные Штаты и Украина приблизились к формированию новой модели оборонного партнерства: межправительственные команды подготовили проект меморандума, который должен определить условия будущего соглашения. Как сообщает телеканал CBS News, документ уже согласован Государственным департаментом США и украинской стороной, в частности послом Ольгой Стефанишиной, и рассматривается как стартовый шаг к более широкому сотрудничеству.

В проекте заложена возможность экспорта украинских военных технологий в США и создания совместных производственных площадок для дронов. По данным телеканала, интерес Вашингтона усилился после того, как украинские разработки проявили себя во время войны в Иране: Киев направил туда дроны-перехватчики и операторов, чтобы помочь союзникам США противодействовать иранским "Шахедам", которые Россия использует в своих атаках против Украины.

Украина впервые предложила Белому дому сотрудничество в сфере дронов в августе 2025 года. В Киеве отмечают, что партнерство может быть выгодным для обеих сторон: американское финансирование позволило бы расширить производство оборонных систем, а США получили бы доступ к технологиям, которые Украина отрабатывает в реальных боевых условиях.

По оценке Совета национальной безопасности и обороны, в 2026 году оборонные производственные мощности Украины могут достичь 55 млрд долларов. В то же время советник Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Юрий Сак отмечает, что для реализации такого потенциала нужны значительно большие внешние инвестиции, ведь нынешний ресурс позволяет закупить вооружение примерно на 15 млрд долларов.

Несмотря на финансовые ограничения, украинские производители демонстрируют темпы, которые существенно опережают американские в ряде направлений. Один из них планирует в 2026 году выпустить более 3 млн FPV-дронов — в десять раз больше, чем США произвели в 2025-м. Параллельно компании развивают технологии радиоэлектронной борьбы: Sine Engineering, получившая инвестиции от Инвестиционного фонда реконструкции США и Украины, внедрила систему, которая позволяет беспилотникам работать без GPS-наведения.

Пентагон, со своей стороны, пригласил украинские компании присоединиться к программе "Доминирование дронов" стоимостью 1,1 млрд долларов, которая направлена на поиск решений для американских военных контрактов.

Как ранее сообщал Главред, американские военные развернули украинскую систему противодействия дронам "Карта неба" на ключевой авиабазе в Саудовской Аравии после серии ударов иранских беспилотников и ракет. По данным Reuters, платформу установили на базе Принца Султана, а украинские инструкторы уже прибыли для обучения американских подразделений.

Напомним, украинские военные накопили уникальный опыт противодействия иранским дронам типа "Шахед", который может быть полезен для США в противостоянии с Ираном. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). В отчете также отмечается, что к украинским наработкам в сфере борьбы с беспилотниками проявляют интерес не только США, но и несколько государств Персидского залива.

Об источнике: CBS News CBS News — новостное подразделение американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают CBS Evening News, CBS Mornings, программы новостного журнала CBS News Sunday Morning, 60 Minutes и 48 Hours, а также воскресную утреннюю политическую программу Face the Nation. CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также контролирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет CBS News 24/7, круглосуточной сетью цифровых новостей, пишет Википедия.

