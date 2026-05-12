В РФ после перемирия прогремели жесткие взрывы: что атаковали дроны

Сообщается, что взрывы прогремели в Оренбургской области.

РФ под атакой дронов

Что известно:

В РФ прогремели взрывы

Оренбург подвергся атаке дронов

В России прогремели взрывы. Оренбург под атакой дронов. Об этом сообщает Exilenova+ и Supernova+.

В Сети сообщают, что под атакой был нефтеперерабатывающий завод в Орске в Оренбургской области.

Глава российского региона Евгений Солнцев подтвердил атаку. При этом он утверждает, что дрон якобы повредил жилой дом.

"В небе над Оренбургом при отражении атаки БПЛА поврежден жилой дом. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", — сказал Евгений Солнцев.

Главред писал, что, по словам британского полковника в отставке Хэмиша де Бреттона-Гордона, удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре существенно влияют на возможности Кремля финансировать войну.

Из-за атак Россия теряет часть доходов от экспорта нефти, которые являются ключевыми для ведения боевых действий. На этом фоне растет обсуждение неспособности РФ эффективно защитить собственные объекты от дроновых атак.

Напомним, Главред писал, что в конце апреля СБУ второй раз подряд нанесла удар по российскому НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь".

Ранее, в ночь на 26 апреля, бойцы "Альфы" СБУ провели успешную спецоперацию на военно-морской базе Черноморского флота РФ в Севастополе, а также на военном аэродроме "Бельбек" в Крыму.

Накануне, 22 апреля, СБУ атаковала нефтеперекачивающую станцию "Горький" в населенном пункте Мешиха Нижегородской области РФ. Возник масштабный пожар.

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

