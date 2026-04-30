СБУ повторно поразила НПЗ в Перми: взорвался резервуар, объявлена ​​эвакуация

Руслана Заклинская
30 апреля 2026, 14:29
Дроны СБУ преодолели 1500 км и разнесли стратегический НПЗ в Перми.
СБУ повторно поразила НПЗ в Перми: взорвался резервуар, объявлена ​​эвакуация
СБУ во второй раз за сутки нанесла удар по российскому НПЗ в Перми / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • СБУ второй раз подряд нанесла удар по НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез"
  • Поражена установка АВТ-4
  • После удара возник масштабный пожар

СБУ второй раз подряд нанесла удар по российскому НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" в Перми. Объект расположен на расстоянии более 1500 км от границы Украины. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Удар нанесли беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ. Целью стал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — "Лукойл-Пермнафтооргсинтез".

Мощность предприятия достигает почти 13 млн тонн в год. Завод является критически важным, поскольку обеспечивает топливом не только гражданских потребителей, но и российскую армию.

"На НПЗ поражена установка АВТ-4 — ключевой узел первичной переработки нефти. В результате удара загорелись вакуумная и атмосферная ректификационные колонны. Их поражение фактически выводит установку из строя", — говорится в сообщении.

Помимо завода, СБУ повторно атаковала линейную производственно-диспетчерскую станцию "Пермь". Именно этот объект отвечает за бесперебойную поставку сырой нефти на упомянутый выше НПЗ. Несмотря на вчерашнюю атаку беспилотников, сегодня на станции зафиксировали новые очаги пожара после точных попаданий.

Карта НПЗ в России / Инфографика: Главред

"Враг должен осознать одну простую вещь: у него больше нет "безопасного тыла". Удаленность больше не гарантирует защиты — каждый регион, где предприятия работают на войну против Украины, доступен", — подчеркнули в СБУ.

Какова ситуация в Перми

В российской Перми уже вторые сутки подряд продолжается масштабный пожар на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". Над промышленной зоной стоит густой черный дым, а в сети появились видео с взрывами.

На предприятии мог взорваться четвертый резервуар с нефтью, после чего огонь распространился по территории комплекса. На месте работают экстренные службы, однако масштабы возгорания остаются значительными.

Местные власти объявили частичную эвакуацию из-за выбросов химических веществ. Эвакуируют работников предприятий и учебных заведений, а жителям рекомендуют оставаться дома и не открывать окна.

Пожар в Перми / Фото: скриншот

В то же время местные власти пытаются преуменьшить масштаб инцидента, заявляя об отсутствии пострадавших и "контролируемой ситуации". Однако видео с места событий демонстрируют мощный пожар.

"Сегодня на один из промышленных объектов Пермского края совершил налет вражеский беспилотник. Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и значительных разрушений нет. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Угрозы химической опасности нет", — написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Атаки на территории РФ - последние новости

Напомним, утро 29 апреля в России сопровождалось серией взрывов и сообщениями об атаке беспилотников в нескольких регионах. Громко было в Перми и Орске.

В Перми после взрывов вспыхнул пожар в одном из промышленных районов. Сначала сообщалось о возможном поражении НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", однако впоследствии появилась информация, что горит другой объект инфраструктуры — "Транснефть".

В ночь на 30 апреля в Дзержинске Нижегородской области РФ прогремели взрывы. Местные жители сообщили об атаке дронов на завод взрывчатых веществ имени Свердлова, после чего в районе предприятия был виден дым.

Как сообщал Главред, Военно-морские силы ВСУ в ночь на 30 апреля поразили российские катера, обеспечивавшие охрану Керченского моста. По данным ведомства, были повреждены патрульный катер ФСБ РФ "Соболь" и противодиверсионный катер "Грачонок".

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

