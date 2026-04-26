ВСУ разгромили вражеские эшелоны, ПВО и крупнейший НПЗ на севере РФ - Генштаб

Главное:
- Поражен нефтеперерабатывающий завод "Ярославский" в РФ
- Поражены два военных эшелона в оккупированной Донецкой области
- Подтверждены предварительные попадания по ПВО РФ
В течение суток 25 апреля и в ночь на 26 апреля Силы обороны Украины нанесли серию ударов по стратегическим объектам нефтепереработки в глубоком тылу РФ, логистическим узлам на оккупированных территориях и дефицитным системам ПВО. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Одной из ключевых целей стал нефтеперерабатывающий завод "Ярославский" в российском городе Ярославль. По данным Генштаба, после успешного попадания на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.
"НПЗ "Ярославский" – стратегически важное предприятие и один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Мощность переработки – около 15 млн тонн нефти в год", - подчеркнули в ведомстве.
Завод обеспечивает оккупационные войска дизельным топливом, бензином и реактивным топливом. Поражение такого объекта наносит прямой удар по логистике вражеской авиации и бронетехники. В настоящее время степень повреждений оборудования уточняется.
Разгром железнодорожных эшелонов в Донецкой области и ПВО
Силы обороны также успешно отработали по логистическим цепочкам врага на временно оккупированных территориях. Были поражены два военных эшелона противника в районах Менчугово и Келеровка.
Отдельно Генштаб подтвердил результаты предыдущих ударов, нанесенных 24 апреля. В частности, зафиксировано попадание по радиолокационной станции "Каста-2Е1" в Мелитополе и зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1" в Мариуполе.
В настоящее время потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
"Силы обороны Украины продолжат принимать меры для пресечения вооруженной агрессии РФ против Украины", - подчеркнули в Генштабе.
Как сообщал Главред, в ночь на 26 апреля в российском Ярославле прогремела серия взрывов, после которых загорелся местный нефтеперерабатывающий завод. По словам очевидцев, в городе было слышно до 15 мощных взрывов, а над предприятием поднялся масштабный пожар.
Также в ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сизрань в Самарской области. Под удар мог попасть Сизранский нефтеперерабатывающий завод — один из важных объектов топливной инфраструктуры РФ.
Кроме того, в ночь на 21 апреля дроны также атаковали Новочеркасск в Ростовской области. Сообщается, что целью могла быть одна из воинских частей российской армии в поселке Персиановский.
Читайте также:
- РФ в огне: Генштаб раскрыл подробности мощных ударов
- В Генштабе РФ заявили об оккупации целой области Украины — в ВСУ ответили
- Скрывали правду и теряли позиции: Генштаб отреагировал на скандал с голодающими бойцами ВСУ
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.
