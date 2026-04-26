ВСУ разгромили вражеские эшелоны, ПВО и крупнейший НПЗ на севере РФ - Генштаб

В Ярославле горит один из крупнейших НПЗ России.

Поражены два военных эшелона, НПЗ "Ярославский" и объекты ПВО противника / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Главное:

Поражен нефтеперерабатывающий завод "Ярославский" в РФ

Поражены два военных эшелона в оккупированной Донецкой области

Подтверждены предварительные попадания по ПВО РФ

В течение суток 25 апреля и в ночь на 26 апреля Силы обороны Украины нанесли серию ударов по стратегическим объектам нефтепереработки в глубоком тылу РФ, логистическим узлам на оккупированных территориях и дефицитным системам ПВО. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Одной из ключевых целей стал нефтеперерабатывающий завод "Ярославский" в российском городе Ярославль. По данным Генштаба, после успешного попадания на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

"НПЗ "Ярославский" – стратегически важное предприятие и один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Мощность переработки – около 15 млн тонн нефти в год", - подчеркнули в ведомстве.

Завод обеспечивает оккупационные войска дизельным топливом, бензином и реактивным топливом. Поражение такого объекта наносит прямой удар по логистике вражеской авиации и бронетехники. В настоящее время степень повреждений оборудования уточняется.

Разгром железнодорожных эшелонов в Донецкой области и ПВО

Силы обороны также успешно отработали по логистическим цепочкам врага на временно оккупированных территориях. Были поражены два военных эшелона противника в районах Менчугово и Келеровка.

Отдельно Генштаб подтвердил результаты предыдущих ударов, нанесенных 24 апреля. В частности, зафиксировано попадание по радиолокационной станции "Каста-2Е1" в Мелитополе и зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1" в Мариуполе.

В настоящее время потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат принимать меры для пресечения вооруженной агрессии РФ против Украины", - подчеркнули в Генштабе.

Последствия атаки на НПЗ "Ярославский"

Полное видео смотрите в нашем телеграм-канале по ссылке.

Удары по объектам РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 26 апреля в российском Ярославле прогремела серия взрывов, после которых загорелся местный нефтеперерабатывающий завод. По словам очевидцев, в городе было слышно до 15 мощных взрывов, а над предприятием поднялся масштабный пожар.

Также в ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сизрань в Самарской области. Под удар мог попасть Сизранский нефтеперерабатывающий завод — один из важных объектов топливной инфраструктуры РФ.

Кроме того, в ночь на 21 апреля дроны также атаковали Новочеркасск в Ростовской области. Сообщается, что целью могла быть одна из воинских частей российской армии в поселке Персиановский.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

