РФ в огне: Генштаб раскрыл подробности мощных ударов

Силы обороны нанесли удары по НПЗ, нефтебазе, кораблям и складам оккупантов.

https://glavred.info/war/rf-v-ogne-genshtab-raskryl-podrobnosti-moshchnyh-udarov-10758128.html Ссылка скопирована

В РФ раздались взрывы

Что известно:

В РФ прогремели мощные взрывы

Силы обороны ударили по кораблям

Силы обороны поразили НПЗ в Туапсе

Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Туапсе, двух десантных кораблей, нефтебазы и складов боеприпасов.

Нашим защитникам удалось нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский", расположенному в Краснодарском крае. Удар был нанесен по резервуарному парку. После этого там вспыхнул пожар. Также была поражена нефтебаза "Гвардейская" на территории Крыма.

видео дня

"Поражение указанных объектов снижает возможности по обеспечению топливом воинских подразделений российского агрессора", — говорится в сообщении.

Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Кроме того, Силы обороны нанесли удар по большому десантному кораблю проекта 1171 в Севастополе, а также по большому десантному кораблю проекта 775.

Наши защитники атаковали склады боеприпасов оккупантов в районах населенных пунктов Урзуф Донецкой области и Локня Белгородской области; склад боеприпасов в районе Новой Каракубы и командно-наблюдательный пункт вблизи Благодатного в Донецкой области.

Видео можно посмотреть в нашем телеграм-канале по ссылке.

Атаки на российский Таганрог — что известно

Напомним, в ночь на 30 марта Таганрог уже подвергся массированной атаке. Тогда российские власти сообщали о повреждениях промышленных объектов, жилых домов и транспорта, а также об ограничении движения вблизи местного авиационного завода.

Также в ночь на 13 января в российском Таганроге прогремела серия взрывов. Под удар попали предприятие "Атлант-Аэро" и авиаремонтный завод ТАНТК им. Бериева.

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины 29 ноября 2025 года нанесли ракетный удар "Нептунами" по авиаремонтному заводу в Таганроге, поразив ангары с самолетами на ремонте. Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что в ангарах находилась авиация, которая была более важной целью, чем техника на открытых площадках.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред