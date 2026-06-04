Мало кто знает, что означает слово "чикрижити": ответ удивит многих

Слово "чикрижити" нередко можно услышать в разговорном украинском языке, однако его значение известно далеко не всем.

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Что означает слово "чикрижити" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Что означает украинское слово "чикрижити"

Какие значения имеет слово "відчикрижити"

Откуда происходит это колоритное глагол

В украинском языке есть немало слов, которые не только обозначают действие, но и передают отношение к нему, настроение говорящего и эмоции, стоящие за сказанным. Именно к таким относится глагол "чикрижити".

Главред расскажет, что означает это интересное украинское слово.

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Что означает слово "чикрижити"

В самом общем смысле слово "чикрижити" означает резать или стричь. Однако, в отличие от нейтрального "отрезать", глагол "чикрижити" намекает на спешку, решительность, дерзость или даже некоторую небрежность.

Когда говорят, что кто-то что-то "чикрижить", обычно имеют в виду быстрые и часто эмоциональные действия. Так могут сказать о человеке, который в спешке обрезает волосы, перешивает одежду, отрезает часть предмета или без особых колебаний забирает что-то себе.

Отдельное значение имеет глагол "відчикрижити", который в переносном смысле может означать присвоить или отобрать часть имущества

Кроме того, слово может характеризовать короткий, резкий и категоричный ответ в разговоре. В таком случае человек как бы "отрезает" собеседника своими словами, не оставляя места для дальнейших объяснений или дискуссии.

Откуда происходит слово "чикрижити"

Лингвисты связывают происхождение этого слова с звукоподражанием. Основой послужило восклицание "чик!", которое передает характерный звук ножниц при резании или быстром отрезании чего-либо.

Именно от этого звукового образа образовалась целая группа слов: "чикнуть", "чикрижити", "підчикрижити", "обчикрижити", "відчикрижити".

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Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

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