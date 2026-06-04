Мало кто знает, что означает слово "чикрижити": ответ удивит многих

Читайте в материале:
- Что означает украинское слово "чикрижити"
- Какие значения имеет слово "відчикрижити"
- Откуда происходит это колоритное глагол
В украинском языке есть немало слов, которые не только обозначают действие, но и передают отношение к нему, настроение говорящего и эмоции, стоящие за сказанным. Именно к таким относится глагол "чикрижити".
Главред расскажет, что означает это интересное украинское слово.
Что означает слово "чикрижити"
В самом общем смысле слово "чикрижити" означает резать или стричь. Однако, в отличие от нейтрального "отрезать", глагол "чикрижити" намекает на спешку, решительность, дерзость или даже некоторую небрежность.
Когда говорят, что кто-то что-то "чикрижить", обычно имеют в виду быстрые и часто эмоциональные действия. Так могут сказать о человеке, который в спешке обрезает волосы, перешивает одежду, отрезает часть предмета или без особых колебаний забирает что-то себе.
Отдельное значение имеет глагол "відчикрижити", который в переносном смысле может означать присвоить или отобрать часть имущества
Кроме того, слово может характеризовать короткий, резкий и категоричный ответ в разговоре. В таком случае человек как бы "отрезает" собеседника своими словами, не оставляя места для дальнейших объяснений или дискуссии.
Откуда происходит слово "чикрижити"
Лингвисты связывают происхождение этого слова с звукоподражанием. Основой послужило восклицание "чик!", которое передает характерный звук ножниц при резании или быстром отрезании чего-либо.
Именно от этого звукового образа образовалась целая группа слов: "чикнуть", "чикрижити", "підчикрижити", "обчикрижити", "відчикрижити".
Читайте также:
- Большинство ошибается годами: "окрошка" или "холодник" — как сказать на украинском
- ВишивАнка или вишИванка — как сказать правильно: ответ удивит многих
- Поймут только украинцы: 11 сложных слов, которые сбивают с толку даже переводчиков
Об источнике: 24 канал
24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред