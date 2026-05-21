'ВишивАнка' или 'вишИванка' - как сказать правильно: ответ удивит многих

Далеко не все знают, на какой слог падает ударение в слове "вышиванка".

Где падает ударение в слове "вишиванка"

Как правильно: вишиванка или вышитая рубашка

Какое ударение в слове "вышиваный"

Ежегодно в третий четверг мая украинцы надевают вышитые рубашки и отмечают День вышиванки. В этом году он выпадает на 21 мая. Но многие люди задумываются, как правильно поставить ударение в слове "вишиванка". Ведь часто можно услышать разные варианты — одни выделяют второй слог, другие — третий.

Главред расскажет, как правильно сказать на украинском — вишивАнка или вишИванка.

Как сказать правильно — вишивАнка или вишИванка

Автор и ведущая программы "Правильно на украинском" Ольга Багний в своем TikTok объясняет, что слово "вишиванка" имеет два правильных варианта ударения — вишивАнка и вишИванка. Оба считаются правильными, поэтому каждый может пользоваться тем, который ему больше нравится.

Когда речь идет о самой рубашке, можно сказать "вишита сорочка " или "сорочка вишИвана". Здесь важно помнить, что в слове "вишивана" ударение всегда падает на второй слог, подчеркивает Ольга Багний

О личности: Ольга Багний Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно на украинском" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

