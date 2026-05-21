'ВишивАнка' или 'вишИванка' - как сказать правильно: ответ удивит многих

Читайте в материале:
- Где падает ударение в слове "вишиванка"
- Как правильно: вишиванка или вышитая рубашка
- Какое ударение в слове "вышиваный"
Ежегодно в третий четверг мая украинцы надевают вышитые рубашки и отмечают День вышиванки. В этом году он выпадает на 21 мая. Но многие люди задумываются, как правильно поставить ударение в слове "вишиванка". Ведь часто можно услышать разные варианты — одни выделяют второй слог, другие — третий.
Главред расскажет, как правильно сказать на украинском — вишивАнка или вишИванка.
Как сказать правильно — вишивАнка или вишИванка
Автор и ведущая программы "Правильно на украинском" Ольга Багний в своем TikTok объясняет, что слово "вишиванка" имеет два правильных варианта ударения — вишивАнка и вишИванка. Оба считаются правильными, поэтому каждый может пользоваться тем, который ему больше нравится.
Когда речь идет о самой рубашке, можно сказать "вишита сорочка " или "сорочка вишИвана". Здесь важно помнить, что в слове "вишивана" ударение всегда падает на второй слог, подчеркивает Ольга Багний
Смотрите видео о том, как сказать правильно — вишивАнка или ВишИванка:
@sametak1064 Правильно ли говорить "вишивАнка"? Может, "вишИванка"? #правильноукраинским#нмт#язык#украинскийязык♬ original sound - Правильно украинским
Читайте также:
- Что такое "палисадник": откуда происходит это слово и как сказать на украинском
- Только не "кормушка": как правильно сказать на украинском — догадываются единицы
- Знают далеко не все: что такое "вальяжный" и как перевести на украинский
О личности: Ольга Багний
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно на украинском" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред