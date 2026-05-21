РФ массированно атакует областной центр: есть попадание, количество раненых выросло

Инна Ковенько
21 мая 2026, 11:48обновлено 21 мая, 12:48
В результате обстрела зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры, а также в частные жилые дома.
Нападение РФ на Сумы 21 мая
Атака РФ на Сумы 21 мая / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Кордон.Медиа

Главное:

  • Россияне с утра 21 мая массированно атакуют Сумы
  • Зафиксировано несколько попаданий по жилым домам
  • В результате удара есть раненые

С самого утра четверга, 21 мая, РФ массированно атакует Сумы ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в жилой сектор в Ковпаковском районе города.

В результате массированного удара РФ ранения получили три человека. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзар.

Кроме того, вражеский дрон попал в газораспределительную сеть, добавляет Кобзар.

На обнародованных кадрах видны разрушенные частные дома и заборы. Кобзар предупредил об угрозе повторных атак и призвал горожан оставаться в укрытиях до официального отбоя тревоги.

Позже в МВА добавили , что в результате массированной атаки противника на Сумы, по предварительным данным, 6 человек получили травмы.

"Двое мужчин 70 и 71 лет в тяжелом состоянии находятся в больнице. Еще один 30-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также 81-летняя женщина получила ранения. Еще один мужчина (данные уточняются) и 71-летняя женщина получили медицинскую помощь на месте", — говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, утром в четверг, 21 мая, российская оккупационная армия вновь атаковала Днепр. В результате обстрела сильно пострадал пятиэтажный жилой дом. Пострадала женщина.

Кроме того, в ночь на 20 мая российские оккупационные войска атаковали дронами ряд городов Украины. В частности, под удар попали Конотоп, Одесса, Вольнянск, Днепр. Есть разрушения и пострадавшие.

Также в ночь на 19 мая армия страны-агрессора РФ нанесла удары беспилотниками по Харькову. Под удар попали Холодногорский и Новобаварский районы города. В местах попадания возникли пожары, повреждено более 25 частных жилых домов и одна многоэтажка. Трое человек получили травмы.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Россияне придумали как защитить Шахеды от перехватчиков - эксперт

Российские оккупанты не прекращают попытки найти способ защитить свои "Шахеды" от украинских дронов-перехватчиков. Об этом рассказал в своем Telegram специалист по системам связи, советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов.

По его словам, "есть обоснованные подозрения", что на некоторых "Шахедах" россияне начали устанавливать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления зенитных дронов, а также для создания помех радиолокационным станциям.

"Ничего неожиданного для нас здесь нет, но важно держать всю ситуацию под контролем еще до того, как факты будут подтверждены", – отметил Флэш.

О личности: Артем Кобзарь

Артем Николаевич Кобзарь (род. 6 августа 1982, Сумы, Украина) - украинский политик, исполняющий обязанности мэра Сум.

В 2009 году окончил Сумской национальный аграрный университет по специальности "Учет и аудит", получил квалификацию специалиста по учету и аудиту. 13 октября 2023 года избран на должность секретаря Сумского городского совета, пишет Википедия.

