Можно ли спасти розу: что делать, если на листьях появились пятна

Ангелина Подвысоцкая
20 мая 2026, 23:03
Как правильно выращивать розы, чтобы кусты росли здоровыми.
розы
Почему на розах появляются пятна / Коллаж: Главред, фото: pexels

Уже начинают цвести розы. Многие люди любят аромат роз, а кто-то обожает букеты из роз. Однако садоводы могут столкнуться с проблемой — на листьях могут появиться пятна.

Если вы заметили подобное, не стоит паниковать. Sokszinu Videk рассказало, что может стать причиной подобного и как с этим бороться.

Роза чувствительно реагирует на погоду, избыток влаги, плохую вентиляцию, недостаток питательных веществ и различные микроорганизмы.

Что означают пятна на розах

Сначала вам нужно осмотреть листья. Стоит обратить внимание на то, на каких именно листьях появились пятна. Также нужно обратить внимание на цвет пятен, размер и форму.

Если пятна темные и неровные, то это означает грибковое заболевание. Светлые и желтые пятна без плесневого налета свидетельствуют о дефиците питательных веществ, чрезмерном поливе или других ошибках в уходе.

Виды роз
Виды роз / Инфографика: Главред

В влажную и сырую погоду часто могут появляться черные пятна, мучнистая роса и ржавчина. Они быстро распространяются, если листья остаются влажными.

Если кусты расположены близко друг к другу, это может привести к плохой вентиляции, что будет способствовать развитию болезней. Кроме того, нужно быть осторожным, не трогая листья розы. В противном случае капли воды могут способствовать развитию инфекций.

Как выращивать розы

Розы нужно выращивать на солнечном и хорошо проветриваемом месте. Тогда их листья будут хорошо высыхать после дождя или полива. Кроме того, следует регулярно обрезать и удалять отмершие части растения. Нужно добавлять питательные вещества на стебель.

Если вы заметили пятна на розе, быстро установите причину и примите меры, чтобы куст был здоровым.

Об источнике: Sokszinu Videk

Sokszinu Videk — это венгерский онлайн-портал, работающий в рамках крупного медиахолдинга Central Médiacsoport. Издание посвящено жизни за пределами крупных городов, темам природы, экологии, садоводства, гастрономии, туризма и местных традиций. Его материалы сочетают практические советы для дома и сада с культурными и региональными сюжетами, а также освещают вопросы здоровья и окружающей среды.

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info.

