Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В МВД Украины ответили, будут ли принудительно возвращать мужчин из-за границы

Дарья Пшеничник
20 мая 2026, 18:24
google news Подпишитесь
на нас в Google
В ведомстве отметили, что принудительное перемещение лиц через границу осуществляется на основании международных договоров
граница, ЕС, паспорт
Может ли Украина принудительно вернуть мужчин из Европы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

видео дня

Главное из новости

  • Украинцев могут возвращать из ЕС только по решению местных властей
  • Украина принимает граждан после подтверждения статуса

Украинские мужчины, находящиеся в Германии или других странах ЕС, могут быть возвращены на родину только по решению местных органов власти. Об этом заявили в МВД Украины, отвечая на запрос УНИАН.

В ведомстве подчеркнули, что любое принудительное перемещение через границу возможно исключительно в рамках международных договоренностей, в частности Соглашения между Украиной и ЕС о реадмиссии лиц.

Этот документ обязывает Киев принимать своих граждан обратно, если европейская страна докажет их украинское гражданство и отсутствие законных оснований для пребывания на ее территории. Передача людей происходит по четко определенной процедуре, которая не зависит от решений украинской стороны.

В МВД отдельно подчеркнули, что именно страна пребывания определяет, имеет ли человек право оставаться на ее территории или должен ее покинуть.

"Решение о законности пребывания человека в Германии или другой стране ЕС принимают исключительно органы этого государства. Именно они определяют условия въезда, проживания или возможного возвращения. Украина не имеет полномочий самостоятельно решать, кого другая страна должна оставить или вернуть", — говорится в ответе министерства.

Таким образом, возможность депортации украинцев в Европе связана не с инициативами Киева, а с внутренними правилами государств ЕС и выполнением международных соглашений. Украина же обязана принимать своих граждан только после официального подтверждения их статуса и завершения всех процедур, предусмотренных реадмиссией.

ТОП-4 основных причины депортации украинцев из стран ЕС
ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС / Главред - инфографика

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Как писал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который постепенно отменяет спецрежим для украинских беженцев и переводит их в единую систему временной защиты. Новые правила меняют условия пребывания, социальную поддержку и доступ к услугам, в частности ограничивают выплаты и медицинскую помощь для взрослых.

Правительство Чехии хочет ограничить предоставление временной защиты украинским беженцам. Этот статус может больше не распространяться на мужчин трудоспособного возраста и людей, прибывающих из западных регионов Украины.

Ирландское правительство приняло решение автоматически продлить иммиграционные разрешения для украинцев, находящихся в стране под временной защитой. Новый срок действия документов — до 4 марта 2027 года.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Европа беженцы украинцы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский назвал направления нового наступления РФ с севера: что готовит Кремль

Зеленский назвал направления нового наступления РФ с севера: что готовит Кремль

19:41Война
Второй фронт с "ПМР": Селезнев - о риске прорыва россиян к Одессе

Второй фронт с "ПМР": Селезнев - о риске прорыва россиян к Одессе

19:10Мнения
Разведка "слила" секретные документы Кремля: что готовит Россия против Украины

Разведка "слила" секретные документы Кремля: что готовит Россия против Украины

18:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 16 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 16 с

Четыре знака зодиака пополнят свой кошелек: судьба подарит шанс разбогатеть

Четыре знака зодиака пополнят свой кошелек: судьба подарит шанс разбогатеть

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему собаки выют по ночам, найдено решение

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему собаки выют по ночам, найдено решение

Как экономить воду и время на каждом мытье посуды: простой трюк

Как экономить воду и время на каждом мытье посуды: простой трюк

Последние новости

19:48

Умер экс-участник группы ТНМК: что известно

19:41

Зеленский назвал направления нового наступления РФ с севера: что готовит Кремль

19:31

Прикрывали сети "порноофисов": задержан замначальника Нацполиции Житомирщины

19:25

Раньше скрывались от соседей: какая профессия считалась позором в СССР

19:23

Карабахский эпизод как часть биографии, которую пытаются переписать

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
19:10

Почему на самом деле кошки мурлыкают: секрет, о котором молчат ветеринарыВидео

19:10

Второй фронт с "ПМР": Селезнев - о риске прорыва россиян к Одессемнение

18:55

Секрет рекордного урожая огурцов: одна добавка гарантирует "волшебный" результатВидео

18:49

Разведка "слила" секретные документы Кремля: что готовит Россия против Украины

Реклама
18:31

Самолет "призрак" без пилота пересек полстраны, а затем начался кошмар

18:30

Нужно ли целовать покойного в лоб: священник объяснил, как правильно прощатьсяВидео

18:29

Одна кнопка в авто снизит расход топлива: водителям раскрыли способ экономии

18:24

В МВД Украины ответили, будут ли принудительно возвращать мужчин из-за границы

18:17

Уверенность Льва или спокойствие Козерога: в чём сила вашего знака зодиака

18:11

Удары по НПЗ запускают эффект домино - назван катастрофический сценарий для КремляВидео

18:01

Приближается настоящий Армагеддон: где ожидаются грозы, дожди и град

17:37

Доллар внезапно взлетел, а злотый падает: курс валют на 21 мая

17:28

ЕС почти полностью отказался от нефти РФ: кто все еще закупает ее у агрессора

17:24

Почему в неделе 7 дней: откуда взялся календарь, по которому живет весь мир

17:20

Китай "кинул" Россию: как Си Цзиньпин унизил Путина в Пекине и чего ждать Украине

Реклама
17:15

Укусов можно не бояться: какие запахи отпугивают всех комаров

17:12

Рыбаки вытащили гигантского "речного монстра" голыми рукамиВидео

16:42

Четырем знакам зодиака скоро улыбнется удача: чьи мечты станут реальностью

16:39

Женщина хотела пересечь границу с "живыми драгоценностями": что нашли таможенникиФото

16:37

Почему в саду на самом деле появляются лягушки: о чем сигнализирует экосистема

16:30

Ученые показали, как выглядела женщина 3500 лет назад

16:23

Меморандум на €90 млрд подписан: когда Украина получит первые деньги от ЕС

16:16

Списание Шабунина из армии дискредитирует ВСУ и убивает мотивацию вступать в армию, - движение "Честная мобилизация"

16:00

Военнослужащих ТЦК, которые не были на фронте, отправят на ротации

15:54

Что нельзя делать в праздник 21 мая: строгие приметы и запреты

15:42

Буданов заставил Россию тратить миллиарды на пассивную оборону - бразильский офицер

15:41

Финалистка "Холостяка" оказалась с больнице: Цимбалюк отреагировал

15:40

У России есть пять вариантов наступления на север Украины — Зеленский

15:34

Гибель шоумена Максима Нелипы на фронте: появилось фото с его могилы

15:33

Владелец казино Pin-Up Дмитрий Пунин, по всей видимости, приобрел кастомную яхту Lamborghini

15:32

Усик – Верховен: где смотреть и неожиданный прогноз букмекеров на бой года

15:23

Гороскоп Таро на сегодня 21 мая: Близнецам - правда, Льву - сладкая вера

15:10

Овчарку нашли на дороге привязанной к бетону: причина удивилаВидео

14:33

ВСУ разнесли гигантские нефтяные резервуары и НПЗ: Генштаб раскрыл результаты

14:27

НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

Реклама
14:15

Китайский гороскоп на завтра, 21 мая: Быкам - разборки, Лошадям - жалобы

14:15

Ключевая отрасль доходов РФ страдает: эксперт рассказал о последствиях ударов ВСУ

13:59

Гороскоп на июнь 2026: Овнам - перемены с деньгами, Львам - обеспечен успех

13:50

"Путешественник во времени" показал будущее: Третья мировая близкоВидео

13:37

Пойдет в рост на следующий день: чем подкормить капусту после высадки в грунтВидео

13:28

Кинофест "Миколайчук OPEN" объявил фильмы-участники международного конкурса

13:24

Декларация с "русским привкусом". СМИ усмотрели в отчетности депутата из Житомира Костюшко связь с россиянами

13:23

Слова "взбалмошный" не существует — как правильно сказать на украинском языкеВидео

13:18

Жена Остапчука перенесла операцию: что случилось

12:59

Новое препятствие для мира: в Кремле сделали циничное заявление о переговорах

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять