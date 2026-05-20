В МВД Украины ответили, будут ли принудительно возвращать мужчин из-за границы

В ведомстве отметили, что принудительное перемещение лиц через границу осуществляется на основании международных договоров

Может ли Украина принудительно вернуть мужчин из Европы

Украинцев могут возвращать из ЕС только по решению местных властей

Украина принимает граждан после подтверждения статуса

Украинские мужчины, находящиеся в Германии или других странах ЕС, могут быть возвращены на родину только по решению местных органов власти. Об этом заявили в МВД Украины, отвечая на запрос УНИАН.

В ведомстве подчеркнули, что любое принудительное перемещение через границу возможно исключительно в рамках международных договоренностей, в частности Соглашения между Украиной и ЕС о реадмиссии лиц.

Этот документ обязывает Киев принимать своих граждан обратно, если европейская страна докажет их украинское гражданство и отсутствие законных оснований для пребывания на ее территории. Передача людей происходит по четко определенной процедуре, которая не зависит от решений украинской стороны.

В МВД отдельно подчеркнули, что именно страна пребывания определяет, имеет ли человек право оставаться на ее территории или должен ее покинуть.

"Решение о законности пребывания человека в Германии или другой стране ЕС принимают исключительно органы этого государства. Именно они определяют условия въезда, проживания или возможного возвращения. Украина не имеет полномочий самостоятельно решать, кого другая страна должна оставить или вернуть", — говорится в ответе министерства.

Таким образом, возможность депортации украинцев в Европе связана не с инициативами Киева, а с внутренними правилами государств ЕС и выполнением международных соглашений. Украина же обязана принимать своих граждан только после официального подтверждения их статуса и завершения всех процедур, предусмотренных реадмиссией.

Как писал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который постепенно отменяет спецрежим для украинских беженцев и переводит их в единую систему временной защиты. Новые правила меняют условия пребывания, социальную поддержку и доступ к услугам, в частности ограничивают выплаты и медицинскую помощь для взрослых.

Правительство Чехии хочет ограничить предоставление временной защиты украинским беженцам. Этот статус может больше не распространяться на мужчин трудоспособного возраста и людей, прибывающих из западных регионов Украины.

Ирландское правительство приняло решение автоматически продлить иммиграционные разрешения для украинцев, находящихся в стране под временной защитой. Новый срок действия документов — до 4 марта 2027 года.

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны.

