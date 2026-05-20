Как экономить воду и время на каждом мытье посуды: простой трюк

Блогерша назвала самую большую ошибку людей, моющих посуду вручную.

Как ускорить мытье посуды / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как правильно намыливать посуду

Для чего заливать кастрюли водой со средством для мытья посуды

Чтобы вымыть гору посуды, обычно требуется много времени. И за время мытья из крана вытекает немало воды. Но выяснилось, что этот процесс можно существенно ускорить.

Как это сделать, в TikTok рассказала украинская блогерша под ником krisi.ro. Она поделилась самым правильным способом мытья посуды.

Как мыть посуду быстро и экономно

Прежде всего нужно подготовить место, куда можно сложить всю вымытую посуду. Далее нужно сложить всю посуду в раковину. Если большие кастрюли или сковородки туда не помещаются, можно выжать в них по капле средства для мытья посуды, залить водой и отставить.

"Далее я намыливаю абсолютно всю посуду: сначала тарелки, если есть стакан, то я сначала намыливаю его и буду в него складывать все ложки и вилки, которые уже намылила. Последней я возвращаю обратно всю ту посуду, которую замочила", — отметила блогерша.

Следующим шагом необходимо тщательно вымыть раковину от остатков еды и жира. В нее нужно сложить всю намыленную посуду и постепенно смывать моющее средство с каждой тарелки.

"Пока я мою эту тарелку, нижние уже будут почти чистые. Остается только разложить посуду на сушку. Получается, что у меня и посуда вся чистая, и раковина", — подытожила блогерша.

О персонаже: krisi.ro krisi.ro — украинская блогерша с аудиторией в TikTok более 75 тысяч пользователей. В соцсетях публикует видео на тему уборки и ухода за домом.

