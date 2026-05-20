Защищает ли чеснок от нечистой силы — священник дал честный ответ

Священник ПЦУ Алексей Филюк развеял один из самых давних украинских мифов.

Защищает ли чеснок от нечистой силы

Издавна в Украине существует огромное количество суеверий, связанных с защитой дома и семьи от сглаза, порчи и нечистой силы. Один из самых популярных народных оберегов — это обычный чеснок.

Его развешивали по углам дома, прятали под скатертью на праздники и даже пытались носить с собой, веря, что резкий запах отпугнет любое зло. Священник ПЦУ Алексей Филюк в своем TikTok прокомментировалраспространенное среди людей представление о том, что чеснок якобы может защитить от нечистой силы.

По его словам, подобные суеверия не имеют ничего общего с верой. Он подчеркнул, что главное для человека — это вера в Бога, а не разнообразные обереги или народные практики.

"Знаете, и смешно, и грешно. Если человек живет без Бога и верит во всякого рода суеверия, то пусть даже возьмет шесть венков чеснока на шею, обвесится — не поможет, черт будет сидеть на плечах", - подчеркнул отец Алексей.

В то же время Филюк подчеркнул, что чеснок имеет свое бытовое назначение — как пищевой продукт, а не средство от "злых сил". Он призвал верующих жить по заповедям и не подменять веру суевериями.

"Мы должны верить в Бога, а не в чеснок и лук. Верьте в Бога и живите по Его заповедям. И по благодати Божьей спасетесь. Что невозможно для человека — возможно для Бога", - подчеркнул священник.

Как сообщал Главред, украинцы до сих пор часто верят в народные приметы, в частности о несчастье от встречи с человеком, несущим пустые ведра. Священник ПЦУ Алексей Филюк подчеркнул, что подобные страхи не имеют ничего общего с христианским учением.

Вопрос внешнего вида женщины в храме, в частности ношения платка, уже много лет вызывает споры среди верующих. Однако священник ПЦУ Юлиан Тимчук подчеркивает, что отсутствие платка не является грехом.

О личности: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

