Как долго нужно здороваться "Христос Воскрес" — священник назвал точную дату

Руслана Заклинская
24 апреля 2026, 21:18
Священник Алексей Филюк рассказал об уникальной традиции Святой Горы, где круглый год приветствуют друг друга словами "Христос Воскрес".
До какого числа нужно приветствоваться словами "Христос Воскрес" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, facebook.com/Y.V.Tymchuk

  • Когда после Пасхи начинают приветствоваться "Христос Воскрес"
  • Сколько дней нужно так приветствоваться
  • Где в мире приветствуют друг друга "Христос Воскрес" постоянно

После праздника Пасхи украинцы традиционно меняют привычное приветствие на радостное "Христос Воскрес". Однако точные сроки использования этого приветствия в повседневной жизни известны далеко не каждому. О церковных канонах и народных традициях рассказал священник ПЦУ Алексей Филюк.

До какого дня нужно приветствоваться "Христос Воскрес!"

Согласно православной традиции, приветствоваться словами "Христос Воскрес!" нужно в течение 40 дней после Пасхи. Этот период длится вплоть до самого праздника Вознесения Господня.

"Мы так приветствуем друг друга до Вознесения Господа Бога нашего Спаса Иисуса Христа. То есть 40 дней — вплоть до праздника Вознесения. Это абсолютно нормально и правильно для христиан как в храме, так и в быту", — пояснил отец Алексей.

Именно в течение этого времени считается, что Воскресший Христос пребывал на земле со своими учениками перед тем, как вознестись на небо. Поэтому весь этот период в церковном календаре отмечен особой радостью.

Где круглый год приветствуют "Христос Воскрес!"

В некоторых уголках мира Пасха "не заканчивается" никогда. В частности, на святой горе Афон монахи используют пасхальное приветствие независимо от даты в календаре.

По словам Алексея Филюка, на Афоне не услышишь привычных нам приветствий "Слава Иисусу Христу", "Христос родился" или "Христос крестился". На Афоне приветствуют друг друга "Христос Воскрес!" круглый год.

Как правильно отвечать на приветствие в быту

Священник подчеркивает, что использовать такое приветствие в обычной жизни в течение 40 дней — это нормально и соответствует церковным канонам. На фразу
"Христос Воскрес!" следует отвечать "Воистину Воскрес!".

До какого числа поздравляемся в 2026 году

Поскольку Пасха в 2026 году выпала на 12 апреля, то приветствоваться по-пасхальному украинцы будут до 21 мая — именно на этот четверг приходится праздник Вознесения. После этого верующие снова возвращаются к традиционному приветствию "Слава Иисусу Христу".

О личности: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

