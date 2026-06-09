Россия подготовилась к массированному обстрелу: какие регионы под угрозой

Оккупанты накопили для новой атаки не только ракеты.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-zakonchila-podgotovku-k-massirovannomu-obstrelu-kakie-regiony-pod-ugrozoy-10771505.html Ссылка скопирована

В ближайшие дни украинцам следует быть внимательными во время тревог / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Главное:

Россия держит на аэродромах оснащенные ракетами бомбардировщики

Враг, вероятно, накопил около 700 дронов для массированного обстрела

Целями массированной атаки могут стать столица, Киевская область и запад страны

Страна-агрессор Россия фактически завершила подготовку к нанесению следующего массированного ракетно-дронового удара по Украине. Об этом предупреждают мониторинговые каналы.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что по состоянию на 8 июня на аэродроме "Оленья" находится 5 Ту-95МС, из которых как минимум 4 — оснащены крылатыми ракетами.

видео дня

"Кроме того, на аэродроме "Украинка" находится сразу 8 Ту-160, из которых как минимум 1 прилетел для оснащения на аэродром "Энгельс", но нельзя исключать того, что остальные самолеты были вооружены на аэродроме "Украинка", — добавляют мониторы.

Какими самолетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Также оккупанты уже долгое время не наносили массированных ударов беспилотниками по Украине. Это указывает на то, что РФ продолжает их накопление на пусковых локациях. По подсчетам мониторов, за последнюю неделю врагу удалось накопить около 700 дронов.

"На данный момент целевых предупреждений о нанесении удара в ближайшее время не поступало, однако все указывает на готовность к нанесению этого самого удара. По нашему мнению, удар следует ожидать в ближайшие несколько суток", — отмечают мониторы.

Какие области может атаковать РФ

Наибольшая потенциальная угроза нового массированного удара существует для Киева, а также Вышгорода, Фастова и Белой Церкви. Также оккупанты интересовались объектами на западе Украины.

Поэтому враг может выбрать для атаки и Львовскую, Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Черновицкую, Хмельницкую или Ивано-Франковскую области. Одновременно нанести удар по этим регионам РФ не сможет, но одну из областей для поражения, вероятно, выберет.

Россия планирует наносить удары по Украине с помощью новых БПЛА

Главред писал, что, по словам советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова, российские оккупанты рассчитывают, что украинским силам будет сложнее эффективно реагировать на высокоскоростные воздушные цели.

Поэтому РФ планирует расширять применение реактивных дронов типа "Шахед", однако Украина уже готовится к их перехвату и разрабатывает соответствующие средства противодействия.

Удары РФ по Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 9 июня Харьков оказался под массированной атакой вражеских ударных беспилотников. Чугуев в Харьковской области оккупанты атаковали ракетами

Ранее, 8 июня, в Харькове в результате атаки российских дронов был частично уничтожен хаб "Укрпочты". Несмотря на значительные повреждения, большое количество посылок уцелело.

Накануне стало известно, что в этот же день утром российские оккупанты атаковали "Шахедами" Конотоп в Сумской области. Несколько беспилотников нанесли удары по жилому сектору города.

Больше новостей:

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред