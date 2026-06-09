Китай имеет к ним доступ: 'Флэш' предупредил об угрозе некоторых устройств в Украине

Он рекомендовал государственным структурам и критически важным учреждениям отключить системы резервного электропитания от постоянного подключения к Интернету.

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Китай может дистанционно управлять частью электрооборудования в Украине / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, скриншот с видео

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"Флеш" предупредил о рисках китайских резервных систем

Госучреждениям рекомендуют отключить оборудование от интернета

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Государственные учреждения в Украине должны пересмотреть подходы к использованию резервных систем электропитания, которые работают через интернет. Об этом заявил советник министра обороны Украины, специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Флеш), обратив внимание на риски, связанные с удаленным доступом производителей к оборудованию.

Какую проблему он поднял

Бескрестнов сообщил, что большинство современных систем бесперебойного питания для жилых и коммерческих объектов производятся в Китае. Он озвучил предостережение относительно возможностей производителей управлять такими устройствами, если они имеют постоянное подключение к сети.

"Китайские производители имеют удаленный доступ ко всем устройствам, подключенным к Интернету. Владелец доступа может удаленно отключить систему электропитания, а может вывести ее из строя", — подчеркнул специалист по радиотехнологиям.

Какие меры уже действуют в секторе обороны

По словам Бескрестнова, в украинской армии вопрос безопасности таких систем был урегулирован ранее — соответствующие ограничения ввели по его инициативе. Публично он решил поднять эту тему только после стабилизации ситуации с электроснабжением в стране.

Что он советует государственным учреждениям

Советник министра обороны обратился к государственным структурам, ведомствам и критически важным учреждениям с рекомендацией отказаться от постоянного подключения резервных систем питания к интернету.

В своем сообщении он подчеркнул: "Я бы настоятельно рекомендовал отключить системы резервного электропитания государственных структур, ведомств от постоянной связи с Интернетом. Иначе вы рискуете столкнуться с проблемами в самый неподходящий момент".

Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

О чем ранее предупреждал "Флеш" — новости по теме

Как писал ранее Главред, российские оккупационные войска пытаются скопировать тактику украинских ударов по логистике. По словам "Флеша", враг начал наносить удары дронами по трассе, соединяющей Сумы и Харьков.

Напомним, страна-агрессор Россия работает над собственным аналогом Starlink — проектом "Бюро 1440", который предусматривает запуск спутников "Рассвет" для скоростной передачи данных на низкой орбите.

Советник министра обороны отметил, что на данный момент на орбите уже находятся первые 16 спутников, однако для стабильной работы системы россиянам необходимо запустить не менее 200–250 аппаратов.

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О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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