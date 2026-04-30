Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Как повлияет на фронт массовая мобилизация в РФ: "Флеш" ответил

Виталий Кирсанов
30 апреля 2026, 19:26
Сегодня решающую роль играют дроны, а массовые атаки пехоты не дают того эффекта, который имели раньше, считает "Флеш".
"Флеш" объяснил, почему массовая мобилизация не даст РФ преимущества / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГУР МО

Кратко:

  • Характер войны существенно изменился
  • Штурмы с использованием техники стали сейчас редкостью
  • Времена, когда исход войны определялся только количеством людей, прошли

Даже в случае масштабной мобилизации в России, это не изменит кардинально ситуацию на фронте. Такое мнение выразил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш") в своем Telegram-канале, комментируя возможную принудительную мобилизацию в России.

Он отметил, что видит много тревожных сигналов относительно такого сценария. В то же время признал, что в случае реализации это может создать определенные проблемы для Украины.

видео дня

Вместе с тем Бескрестнов подчеркнул, что характер войны существенно изменился, и она уже не будет выглядеть так, как раньше. По его словам, любой танк или боевая машина на поле боя сейчас могут просуществовать не более часа, поскольку их быстро уничтожают дроны.

"Штурмы с использованием техники стали сейчас редкостью. Будут массовые набеги живой силы, как это делал СССР во время Второй мировой? Наши ребята будут активно работать с FPV. Мы подготовим необходимые ресурсы в соответствии с масштабами мобилизации и ожидаемых угроз. Прямо сейчас БПЛА подразделения ВСУ не выполняют "план" по ликвидации. Дроны есть - врага столько нет", - отметил "Флеш".

Он добавил, что на данный момент подразделения беспилотных систем ВСУ не сталкиваются с дефицитом целей. Советник министра обороны подчеркнул, что времена, когда исход войны определялся только количеством людей, уже прошли.

"Конечно, наш враг тоже это все понимает. Если бы массовая мобилизация в пехоту могла что-то радикально и быстро изменить, ее бы уже давно провели. Прошу учесть, что я вообще не коснулся социальных, финансовых и политических аспектов такой мобилизации в России", - отметил "Флеш".

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Мобилизация в России — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в 2026 году Россия намерена привлечь в армию еще около 409 тысяч человек. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В то же время в самой РФ все более заметными становятся проблемы с ресурсами — как человеческими, так и материальными, а также с экономикой в целом. Несмотря на это, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин продолжает верить, что страна способна непрерывно вести войну. Аналитики Института изучения войны отмечают, что реальная ситуация в России будет и дальше ухудшаться, о чем свидетельствует, в частности, снижение темпов набора контрактников даже в условиях высоких выплат.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия развернула масштабную принудительную мобилизацию, которая фактически стала инструментом истощения местного населения. По данным Центра противодействия дезинформации СНБО, мобилизованных часто используют для выявления позиций украинских сил или в качестве "пушечного мяса".

Другие новости:

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять