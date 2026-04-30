Как повлияет на фронт массовая мобилизация в РФ: 'Флеш' ответил

Сегодня решающую роль играют дроны, а массовые атаки пехоты не дают того эффекта, который имели раньше, считает "Флеш".

"Флеш" объяснил, почему массовая мобилизация не даст РФ преимущества

Кратко:

Характер войны существенно изменился

Штурмы с использованием техники стали сейчас редкостью

Времена, когда исход войны определялся только количеством людей, прошли

Даже в случае масштабной мобилизации в России, это не изменит кардинально ситуацию на фронте. Такое мнение выразил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш") в своем Telegram-канале, комментируя возможную принудительную мобилизацию в России.

Он отметил, что видит много тревожных сигналов относительно такого сценария. В то же время признал, что в случае реализации это может создать определенные проблемы для Украины.

Вместе с тем Бескрестнов подчеркнул, что характер войны существенно изменился, и она уже не будет выглядеть так, как раньше. По его словам, любой танк или боевая машина на поле боя сейчас могут просуществовать не более часа, поскольку их быстро уничтожают дроны.

"Штурмы с использованием техники стали сейчас редкостью. Будут массовые набеги живой силы, как это делал СССР во время Второй мировой? Наши ребята будут активно работать с FPV. Мы подготовим необходимые ресурсы в соответствии с масштабами мобилизации и ожидаемых угроз. Прямо сейчас БПЛА подразделения ВСУ не выполняют "план" по ликвидации. Дроны есть - врага столько нет", - отметил "Флеш".

Он добавил, что на данный момент подразделения беспилотных систем ВСУ не сталкиваются с дефицитом целей. Советник министра обороны подчеркнул, что времена, когда исход войны определялся только количеством людей, уже прошли.

"Конечно, наш враг тоже это все понимает. Если бы массовая мобилизация в пехоту могла что-то радикально и быстро изменить, ее бы уже давно провели. Прошу учесть, что я вообще не коснулся социальных, финансовых и политических аспектов такой мобилизации в России", - отметил "Флеш".

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, в 2026 году Россия намерена привлечь в армию еще около 409 тысяч человек. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В то же время в самой РФ все более заметными становятся проблемы с ресурсами — как человеческими, так и материальными, а также с экономикой в целом. Несмотря на это, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин продолжает верить, что страна способна непрерывно вести войну. Аналитики Института изучения войны отмечают, что реальная ситуация в России будет и дальше ухудшаться, о чем свидетельствует, в частности, снижение темпов набора контрактников даже в условиях высоких выплат.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия развернула масштабную принудительную мобилизацию, которая фактически стала инструментом истощения местного населения. По данным Центра противодействия дезинформации СНБО, мобилизованных часто используют для выявления позиций украинских сил или в качестве "пушечного мяса".

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

