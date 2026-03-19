РФ хочет мобилизовать 409 тыс. военных: Сырский предупредил о намерениях врага

Сырский подчеркнул, что Украина активно работает над укреплением обороны.

Сырский раскрыл намерения оккупантов

Главное из заявления Сырского:

РФ хочет набрать еще 409 тысяч военных

Враг не отказывается от своих намерений

Активность противника на фронте растет

В 2026 году страна-агрессор Россия планирует набрать еще 409 тысяч военных. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, такие планы означают одно — враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины.

Он добавил, что с улучшением погодных условий растет активность противника на фронте.

"Провел оперативное совещание по состоянию инженерного оборудования оборонительных рубежей. Среди ключевых задач — укрепление фортификаций, развитие антидроновой защиты и подготовка населенных пунктов к обороне", — говорится в сообщении.

Известно, что Сырский также заслушал доклады военных командиров, руководства Госспецтрансслужбы и руководителей областных военных администраций.

"Есть проблемные вопросы — определили конкретные решения и сроки их выполнения. От качества и скорости этой работы зависит не только устойчивость обороны, но и жизнь наших воинов. Спасибо всем, кто работает над укреплением нашей обороны — военным, инженерам, представителям местной власти", — подытожил главнокомандующий.

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины провели наступательную операцию под Степногорском, в результате которой были заняты ключевые позиции российских оккупационных войск. Операция готовилась около двух недель и существенно улучшила тактическое положение украинских войск в регионе.

Военный эксперт Василий Пехньо сказал, что российские войска активизировали наступательные действия на участке Родинское – Гуляйполе, однако за полтора суток понесли значительные потери — более 900 человек.

В то же время аналитики проекта "DeepState" заявили, что оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи сел Орехово-Васильевка и Миньковка Соледарской городской общины Бахмутского района.

О личности: Александр Сырский Сырский Александр — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

