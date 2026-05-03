Рекордное тепло накроет Житомирщину: когда температура подскочит до +27 градусов

В понедельник, 4 мая, Житомирщина встретит настоящее весеннее тепло. В городе и по области ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом свидетельствует свежий прогноз Житомирского областного центра по гидрометеорологии, который они разместили на своей странице в Facebook.
По данным синоптиков, юго-западный ветер будет слабым, со скоростью 3–8 метров в секунду, поэтому он лишь слегка освежит воздух. Температура ночью будет держаться на уровне 6–8 градусов в Житомире и 5–10 градусов по области, а днем столбики термометров поднимутся до 24–26 градусов в городе и 22–27 градусов в регионе.
Впрочем, несмотря на благоприятную погоду, синоптики предупреждают о серьезной опасности: 4 мая на территории Житомирской области установится чрезвычайный уровень пожарной опасности — пятый класс.
Это означает, что даже небольшое возгорание может быстро распространиться, поэтому стоит быть максимально осторожными с открытым огнем и соблюдать правила безопасности.
Как сообщал Главред, 3 мая погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая и теплая погода днем, однако ночью сохранятся заморозки.
Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине на выходных будет меняться. В регионы придет долгожданное потепление.
В то же время в Днепре первые майские выходные пройдут под знаком прохладной, но преимущественно сухой погоды. Температура будет постепенно повышаться, а осадки маловероятны, что соответствует общей тенденции начала мая в регионе.
Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии
Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.
