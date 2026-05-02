Придет настоящая жара: на Тернопольщине скоро потеплеет до +27 градусов

Также в Тернопольской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

https://glavred.info/synoptic/pridet-nastoyashchaya-zhara-na-ternopolshchine-skoro-potepleet-do-27-gradusov-10761536.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Тернопольской области / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Тернополе в ближайшие дни

Когда температура поднимется до +27 градусов

Погода в Тернопольской области в ближайшие дни будет по-настоящему теплой и весенней. Заморозки наконец отступят, а температура будет подниматься до невероятно высоких показателей. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Погода в Тернополе 3 мая

В воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 3 – 8 м/с.

видео дня

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов, днем от +18 до +23 градусов.

Температура воздуха в городе Тернополь ночью составит +4…+6 градусов, а днем +21…+23 градуса.

Синоптики добавили, что 3 мая в лесах и других природных объектах на территории области объявлена чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса.

Предупреждение о пожарной опасности / фото: facebook.com/MeteoTernopil

Погода в Тернополе 4 мая

В понедельник в Тернопольской области также будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах +3…+8 градусов, а днем поднимется до +20…+25 градусов.

Погода в Тернополе 5 мая

Во вторник прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +6…+11 градусов, а днем потеплеет до +22…+27 градусов.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, 3 мая погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая и теплая погода днем, однако ночью сохранятся заморозки.

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине на выходных будет меняться. В регионы придет долгожданное потепление.

В то же время в Днепре первые майские выходные пройдут под знаком прохладной, но преимущественно сухой погоды. Температура будет постепенно повышаться, а осадки маловероятны, что соответствует общей тенденции начала мая в регионе.

Читайте также:

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред