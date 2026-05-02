Придет настоящая жара: на Тернопольщине скоро потеплеет до +27 градусов

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе в ближайшие дни
- Когда температура поднимется до +27 градусов
Погода в Тернопольской области в ближайшие дни будет по-настоящему теплой и весенней. Заморозки наконец отступят, а температура будет подниматься до невероятно высоких показателей. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Погода в Тернополе 3 мая
В воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов, днем от +18 до +23 градусов.
Температура воздуха в городе Тернополь ночью составит +4…+6 градусов, а днем +21…+23 градуса.
Синоптики добавили, что 3 мая в лесах и других природных объектах на территории области объявлена чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса.
Погода в Тернополе 4 мая
В понедельник в Тернопольской области также будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.
Температура воздуха ночью будет в пределах +3…+8 градусов, а днем поднимется до +20…+25 градусов.
Погода в Тернополе 5 мая
Во вторник прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.
Температура воздуха ночью составит +6…+11 градусов, а днем потеплеет до +22…+27 градусов.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, 3 мая погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая и теплая погода днем, однако ночью сохранятся заморозки.
Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине на выходных будет меняться. В регионы придет долгожданное потепление.
В то же время в Днепре первые майские выходные пройдут под знаком прохладной, но преимущественно сухой погоды. Температура будет постепенно повышаться, а осадки маловероятны, что соответствует общей тенденции начала мая в регионе.
Читайте также:
- Позиции доллара могут укрепиться: как изменится курс валют с понедельника
- Зеленский ввел санкции СНБО против экс-главы Офиса президента — что известно
- РФ массированно наносит удары по объектам "Нафтогаза": что известно о раненых и "прилетах"
Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии
Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред