В Украину придет почти летнее тепло: когда температура резко поднимется

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Украине в воскресенье
- Прогнозируются ли в этот день дожди
Погода в Украине в воскресенье, 3 мая, будет очень теплой, хотя местами ночью еще возможны незначительные заморозки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, дожди в большинстве областей Украины маловероятны.
"Лишь какой-то капосный влажный островкок попытается напугать дождиком в Черниговской и Киевской областях", — говорится в сообщении.
Она добавила, что завтра днем ожидается +12…+18 градусов, а в западных областях и местами на севере +17…+22 градуса.
Погода в Киеве
В Киеве 3 мая будет тепло, температура днем поднимется до +18…+20 градусов.
"С дождями как-то немного странно — вроде бы антициклон, должно быть сухо. Но хвост атмосферного фронта может вызвать кратковременный дождь в столице", — говорит синоптик.
Диденко также добавила, что в начале следующей недели погода в Украине будет солнечной и теплой.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 3 мая погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая и теплая погода днем, однако ночью сохранятся заморозки.
После резкого похолодания Житомирская область вступает в более теплый период: ближайшие выходные и начало следующей недели пройдут без осадков, с постепенным повышением температуры и повышенной пожарной опасностью.
Погода в Тернопольской области на выходных, 2 и 3 мая, будет преимущественно облачной. Осадков синоптики не прогнозируют, а днем температура будет значительно повышаться.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред