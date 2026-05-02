В Украину придет почти летнее тепло: когда температура резко поднимется

Мария Николишин
2 мая 2026, 17:12
Синоптик предупредила, что ночью в некоторых регионах ещё возможны заморозки.
В Украину придет почти летнее тепло: когда температура резко поднимется
Прогноз погоды в Украине на 3 мая / фото: УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 3 мая, будет очень теплой, хотя местами ночью еще возможны незначительные заморозки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, дожди в большинстве областей Украины маловероятны.

"Лишь какой-то капосный влажный островкок попытается напугать дождиком в Черниговской и Киевской областях", — говорится в сообщении.

В Украину придет почти летнее тепло: когда температура резко поднимется
Она добавила, что завтра днем ожидается +12…+18 градусов, а в западных областях и местами на севере +17…+22 градуса.

В Украину придет почти летнее тепло: когда температура резко поднимется
Погода в Киеве

В Киеве 3 мая будет тепло, температура днем поднимется до +18…+20 градусов.

"С дождями как-то немного странно — вроде бы антициклон, должно быть сухо. Но хвост атмосферного фронта может вызвать кратковременный дождь в столице", — говорит синоптик.

В Украину придет почти летнее тепло: когда температура резко поднимется
Диденко также добавила, что в начале следующей недели погода в Украине будет солнечной и теплой.

В Украину придет почти летнее тепло: когда температура резко поднимется
Как сообщал Главред, 3 мая погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая и теплая погода днем, однако ночью сохранятся заморозки.

После резкого похолодания Житомирская область вступает в более теплый период: ближайшие выходные и начало следующей недели пройдут без осадков, с постепенным повышением температуры и повышенной пожарной опасностью.

Погода в Тернопольской области на выходных, 2 и 3 мая, будет преимущественно облачной. Осадков синоптики не прогнозируют, а днем температура будет значительно повышаться.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

