Температурный скачок до +21: когда на Тернопольщину придет потепление

Синоптики предупредили, что ночью по-прежнему возможны заморозки.

Погода в Тернопольской области на выходных, 2 и 3 мая, будет преимущественно облачной. Осадков синоптики не прогнозируют, а днем температура будет значительно повышаться. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Погода в Тернополе 2 мая

В субботу прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 2 – 7 м/с.

Температура воздуха по области ночью 0…+5 градусов, на поверхности почвы возможны заморозки 0…-5 градусов, а днем ожидается +9…+14 градусов.

В городе Тернополе температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +4 градусов, на поверхности почвы возможны заморозки 0…-2 градуса, днем воздух прогреется до +11…+13 градусов.

Кроме того, из-за заморозков по всей области объявлен I уровень опасности — желтый.

Погода в Тернополе 3 мая

В воскресенье в Тернопольской области ожидается малооблачная погода, также без осадков. Ветер переменных направлений, 2 – 7 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1…+6 градусов, на поверхности почвы возможны заморозки 0…-3 градуса, а днем температура поднимется до +16…+21 градуса.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

