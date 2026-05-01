Температурный скачок до +21: когда на Тернопольщину придет потепление

Погода в Тернопольской области на выходных, 2 и 3 мая, будет преимущественно облачной. Осадков синоптики не прогнозируют, а днем температура будет значительно повышаться. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Погода в Тернополе 2 мая
В субботу прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 2 – 7 м/с.
Температура воздуха по области ночью 0…+5 градусов, на поверхности почвы возможны заморозки 0…-5 градусов, а днем ожидается +9…+14 градусов.
В городе Тернополе температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +4 градусов, на поверхности почвы возможны заморозки 0…-2 градуса, днем воздух прогреется до +11…+13 градусов.
Кроме того, из-за заморозков по всей области объявлен I уровень опасности — желтый.
Погода в Тернополе 3 мая
В воскресенье в Тернопольской области ожидается малооблачная погода, также без осадков. Ветер переменных направлений, 2 – 7 м/с.
Температура воздуха ночью составит +1…+6 градусов, на поверхности почвы возможны заморозки 0…-3 градуса, а днем температура поднимется до +16…+21 градуса.
Как сообщал Главред, в субботу и воскресенье, 2 и 3 мая, в Харькове и области прогнозируются заморозки, объявлен II уровень опасности.
В первые дни мая в Ровенской области ожидается переменная облачность без осадков. В область наконец придет долгожданное потепление с постепенным повышением температуры до 20-25 градусов тепла.
В Днепре первые майские выходные пройдут под знаком прохладной, но преимущественно сухой погоды. После ночных заморозков в конце апреля температура будет постепенно повышаться, а осадки маловероятны, что соответствует общей тенденции начала мая в регионе.
Читайте также:
- Тернополь под массированной атакой "Шахедов": в городе раздаются взрывы
- Доллар обвалился, а евро стремительно летит вверх: новый курс валют на 4 мая
- Цены на один продукт резко взлетели: что можно купить значительно дешевле
Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии
Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.
