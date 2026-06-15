Оккупанты готовят новую волну атак: военный указал на тревожную тенденцию

Оккупанты сохраняют потенциал для новых атак и пытаются истощить запасы ракет для комплексов Patriot.

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Под угрозой остаются Киев, Харьков, Днепр и Запорожье / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

В июне Россия уже провела две масштабные атаки

У врага есть ресурсы для еще одного крупного удара

Киев и крупные города остаются среди главных целей

После очередной масштабной атаки на Киев Россия, вероятно, не собирается снижать интенсивность обстрелов Украины. Наоборот, оккупанты могут готовить новые массированные удары уже в ближайшее время.

Такое мнение в комментарии 24 Каналу высказал военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко.

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По его словам, российская армия сейчас имеет возможность осуществлять масштабные атаки с применением десятков ракет и сотен беспилотников несколько раз в месяц. При этом враг практически не накапливает вооружение на будущее, а использует произведенные ракеты и дроны почти сразу.

"Во время прошлой атаки, которая состоялась 2 июня, враг использовал меньшее количество ракет, чем во время второго удара в ночь с 14 на 15 июня. С начала этого месяца враг осуществил вторую атаку и сохраняет потенциал как минимум еще на один удар в течение июня", — отметил военный аналитик.

Мусиенко отметил, что основная цель таких атак заключается не только в физических разрушениях, но и в попытках повлиять на экономические, технологические и логистические процессы в Украине. Кроме того, Россия стремится усилить психологическое давление на украинское общество и создать информационный эффект для внешней аудитории.

По мнению эксперта, одной из задач российских ударов остается истощение украинской системы противовоздушной обороны, в частности запасов ракет для комплексов Patriot.

"Россияне будут пытаться снова истощить запасы ракет Patriot для украинских систем ПВО. Ведь нам сейчас нужно время для того, чтобы активно нарастить производство ракет. Поэтому продолжатся атаки на Киев, Днепр, Запорожье, Харьков. Именно эти города находятся под угрозой новых атак. Кроме того, продолжится террор прифронтовых и приграничных территорий. Поэтому в ближайшие несколько месяцев возможна серьезная эскалация", – предположил Александр Мусиенко.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

В то же время Украина будет продолжать наносить ответные удары по военным объектам на территории РФ. По словам военного, для достижения паритета с противником важным остается ускорение развития собственной ракетной программы.

Мусиенко считает, что масштабное применение украинских ракет "Фламинго" и появление отечественного баллистического оружия могут существенно повлиять на ход войны и укрепить позиции Украины.

Для чего Россия использует ракеты "Орешник" и "Циркон"

Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов считает, что применение Россией современных ракет, в частности "Циркона" и "Орешника", преследует не только военную цель. По его мнению, Кремль использует такие удары как инструмент психологического воздействия на украинское общество.

Гнатов отмечает, что Россия стремится выполнить задачи, поставленные ее военно-политическим руководством, поэтому продолжает массированно применять ракетное вооружение. В то же время, по его оценке, оккупанты сталкиваются с трудностями как на фронте, так и на дипломатическом уровне.

Ракета "Циркон" / Инфографика: Главред

Именно поэтому, считает начальник Генштаба, Москва пытается компенсировать неудачи ударами по территории Украины. Расчет Кремля заключается в создании дополнительной напряженности внутри страны и провоцировании процессов, которые могут быть выгодны для России.

Атака на Украину 15 июня 2026 года — что известно

Как писал Главред, в ночь на 15 июня в результате российского обстрела в Киеве произошло возгорание крыши Успенского собора на территории Киево-Печерской лавры.

Кроме того, массированная ракетная атака страны-агрессора РФ в ночь на 15 июня затронула почти все районы Киева. По состоянию на 05:40 в столице известно о 23 раненых, среди них — ребенок и беременная женщина, трое — в тяжелом состоянии. Число погибших возросло до четырех человек.

Напомним, что оккупанты наносили удары из Крыма и Курска. За короткий промежуток времени враг запускал большое количество ракет различных типов, что максимально затрудняло работу сил ПВО. Кроме столицы, армия РФ также атаковала Киевскую область, Днепр, Харьков, район Кривого Рога, Павлоград, Кропивницкий, Черкассы, Шостку, Чернигов, Николаевскую и Житомирскую области.

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