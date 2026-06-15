Россия атаковала Украину новым типом ракет: может ли ПВО их сбить и в чем угроза

Во время ночной атаки Россия выпустила по Украине новейшие ракеты S8000 "Бандероль". Эксперты рассказали об особенностях и подробных характеристиках ракет.

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Россия атаковала Украину новым типом ракет — в чем заключается угроза / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Каковы характеристики ракет "Бандероль"

В чем особенность ракет "Бандероль"

Может ли Украина сбивать ракеты "Бандероль"

Ночная массированная атака на Украину в ночь на 15 июня 2026 года стала не только одной из самых мощных за последние недели, но и привлекла внимание к новому виду российского оружия. Среди более шести сотен беспилотников и десятков ракет, которые Россия использовала во время удара, Воздушные силы Украины официально сообщили о применении ракет "Бандероль".

Главред выяснил, что известно о новом типе ракет РФ и есть ли опасность для Киева.

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Чем Россия наносила удары по Украине

В ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный комбинированный воздушный удар по территории Украины, использовав ударные беспилотники, а также ракеты воздушного и наземного базирования различных типов. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Основным направлением атаки стал Киев. Кроме того, ракетные удары понесли Днепр и Харьков. По данным Воздушных сил, радиотехнические войска зафиксировали в общей сложности 681 средство воздушного нападения, среди которых 70 ракет и 611 беспилотников различных типов.

В частности, противник применил шесть противокорабельных ракет "Циркон", 34 баллистические ракеты "Искандер-М" и С-400, 30 крылатых ракет Х-101 и "Искандер-К", а также 611 ударных беспилотников типов Shahed, "Гербера", "Италмас", баражующих боеприпасов "Бандероль" и дронов-имитаторов "Пародия". Пуски осуществлялись с территории России и временно оккупированного Крыма.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительной информации, по состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 632 воздушные цели, среди которых 50 ракет и 582 беспилотника различных типов.

/ Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Что известно о предыдущих применениях ракет "Бандероль"

Стоит отметить, что Россия начала эпизодически применять ракеты "Бандероль" еще с мая 2025 года, однако в последнее время интенсивность их использования заметно возросла.

В частности, 3 июня российские войска дважды нанесли удары по Харьковской области с применением ракет С-8000 "Бандероль". Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Петр Токар в эфире "Суспильного".

"Вчера в течение суток враг дважды применил свою новейшую ракету С-8000, так называемую "бандероль". Она является довольно новым средством поражения. Мы фиксируем ее применение в Харьковской области не впервые. Это фактически единичные случаи применения вообще по Украине", — сообщил он.

В чем особенность ночной атаки РФ

По словам эксперта по авиации и заместителя генерального директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы Анатолия Храпчинского, Россия и в дальнейшем применяет тактику масштабных комбинированных ударов, пытаясь перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны одновременным использованием различных типов средств поражения — от ложных целей и дронов "Бандероль" до крылатых и баллистических ракет.

В эфире телеканала Апостроф он отметил, что последний массированный удар не принес принципиально новых элементов, поскольку российская армия продолжает использовать комплексный подход с большим количеством разнородных воздушных целей, которые необходимо одновременно обнаруживать и уничтожать.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Храпчинский пояснил, что атака начинается с запуска дронов "Бандероль", траектория полета которых напоминает крылатые ракеты. После этого противник применяет значительное количество ударных беспилотников, а также баллистические и крылатые ракеты. Такой сценарий создает чрезмерную нагрузку на систему ПВО и затрудняет оперативную перезарядку пусковых установок. Кроме того, российские войска активно используют дроны-имитаторы "Пародия" и "Гербера", оснащенные линзами Люнеберга, из-за чего на радарах они выглядят как крылатые ракеты или беспилотники типа Shahed, еще больше перегружая системы обнаружения и сопровождения воздушных целей.

"Часть средств поражения, используемых противником, — это имитационные цели, которые в любом случае также нагружают средства радиолокации. Большинство этих целей оснащено линзами Люнеберга, которые позволяют на средствах радиолокации создавать обычную пластическую цель типа "Шахеда" или крылатой ракеты", — подчеркнул он.

Каковы характеристики ракет "Бандероль"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины на портале War&Sanctions обнародовало технические характеристики новой российской крылатой ракеты S8000 "Бандероль". Она оснащена реактивным двигателем и способна развивать максимальную скорость до 650 км/ч, тогда как ее крейсерская скорость составляет около 560 км/ч.

Длина ракеты достигает примерно пяти метров, диаметр корпуса — 30 сантиметров, а размах крыльев — 2,2 метра.

Максимальная дальность полета оценивается в 500 километров. В качестве силовой установки использован двигатель Swiwin SW800Pro китайского производства.

Ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью ОФБЧ-150 массой 114,3 кг, из которых 49,5 кг приходится на взрывчатое вещество. В качестве топлива используется авиационный керосин.

Ракета "Бандероль" / Инфографика: Главред

В чем особенность ракет "Бандероль"

По словам военного эксперта Павла Нарожного, ракета "Бандероль" запускается с беспилотных носителей, поскольку ее конструкция не позволяет самостоятельно набрать крейсерскую скорость. Одной из главных особенностей этой ракеты является ее аэродинамическая форма, которая отличается от традиционной сигарообразной конфигурации большинства ракет. Такая конструкция уменьшает сопротивление воздуха и делает цель менее заметной для радиолокационных систем.

"Двигатель ракеты — коммерческий, доступный для авиамоделирования, который можно купить прямо в интернете. Он стоит примерно 17 тыс. долл.", — сказал он в комментарии Фокусу.

Может ли Украина сбивать ракеты "Бандероль"

Нарожный также отмечал, что скорость полета "Бандероли" составляет около 500 км/ч, из-за чего ее сложнее перехватывать мобильными огневыми группами. В то же время она может быть поражена зенитными ракетными комплексами.

По его мнению, важно соотношение стоимости ракеты и средств ее уничтожения, ведь применение дорогостоящих систем типа Patriot для перехвата таких целей экономически нецелесообразно.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Для борьбы с "Бандероллой" эффективнее использовать истребители F-16, переносные комплексы Stinger или британские системы ПВО Gravehawk. Нарожный также подчеркнул, что в случае налаживания Россией массового производства этих ракет они могут стать серьезной угрозой для украинского воздушного пространства.

В то же время ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что "Бандероль" не имеет существенных преимуществ перед другими крылатыми ракетами, которые уже использует Россия. По его оценке, украинская система противовоздушной обороны уже научилась относительно эффективно противодействовать таким целям.

"Это могут быть и "Миражи", и F-16, и МиГи, и Су, которые мы используем. Их можно расстреливать с самолета даже пулеметом. В отличие от баллистических ракет, с которыми у нас есть определенные проблемы, потому что баллистика требует специфических средств ПВО", — подчеркнул он в комментарии Oboz.ua.

Почему Россия начала наносить удары по Украине "Бандеролями"

Авиаэксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в комментарии УНИАН отметил, что главной причиной использования Россией ракеты "Бандероль" является ее более низкая стоимость. По его словам, российский военно-промышленный комплекс, как и украинский, стремится создавать относительно дешевые средства поражения, поскольку экономика РФ все труднее выдерживает значительные военные расходы.

"Эти подходы россиянам удалось реализовать в такой крылатой недоракетке, как "Бандероль". Речь идет о некоем гибриде беспилотника и крылатой ракеты, то есть о чем-то среднем, переходном", — заявил он.

Эксперт пояснил, что ракета оснащается боевой частью ОФБЧ-150, общая масса которой составляет 150 кг. При этом этот вес включает не только взрывчатое вещество, но и корпус и другие элементы конструкции.

В чем опасность новых ракет "Бандероль"

Романенко также отметил, что в случае серийного производства "Бандероль" может стать довольно массовым средством поражения, хотя она не заменит другие типы ракет. По его оценке, ее стоимость как минимум в три раза ниже, чем у ракет Х-101 или "Калибр", однако она все равно значительно дороже дрона-камикадзе "Шахед". При этом "Бандероль" имеет боевую часть с примерно 50 кг взрывчатого вещества.

Шахед / Инфографика: Главред

Для сравнения, стандартный "Шахед" также несет около 50 кг боевой части, хотя существуют модификации с 90 кг благодаря уменьшению запаса топлива, что сокращает дальность полета примерно до 650 км. В то же время из заявленных 50 кг боевой части "Шахеда" непосредственно взрывчатое вещество составляет ориентировочно 35–40 кг. По мнению эксперта, именно поэтому "Бандероль" обладает несколько большей поражающей мощностью.

"Но все же главная угроза этих недоракет в том, что они еще и могут осуществлять самостоятельное донаведение на цель во время полета. Они не так маневренны, как другие крылатые ракеты, их легче сбивать. При этом на них может устанавливаться система донаведения, они программируются на то, чтобы поражать конкретные цели", — подчеркнул он.

В то же время эксперт отметил, что в случае оснащения этих ракет системами искусственного интеллекта они смогут самостоятельно принимать решения о наведении на цель.

По мнению Романенко, ракета "Бандероль" имеет потенциал для массового применения российской армией, однако вряд ли станет основным средством нанесения ударов.

Он пояснил, что сейчас Россия придерживается нескольких ключевых направлений развития вооружения. Первое заключается в увеличении скорости полета к цели, и по этому показателю "Бандероль" соответствует поставленным требованиям. Второе — в увеличении массы боевой части, что также реализовано в этой ракете. В то же время, по словам аналитика, ее стоимость все еще остается недостаточно низкой, чтобы полностью соответствовать курсу на максимальное удешевление средств поражения.

"Россияне все же расширяют производство не этого образца мини-ракет, а именно реактивных "Шахедов", а также "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5". И хотя они несут в полтора раза меньше взрывчатки, но они, по крайней мере, в 2-3 раза дешевле. Для россиян это важно", — подытожил он.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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