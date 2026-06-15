Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Россия атаковала Украину новым типом ракет: может ли ПВО их сбить и в чем угроза

Юрий Берендий
15 июня 2026, 17:59
google news Подпишитесь
на нас в Google
Во время ночной атаки Россия выпустила по Украине новейшие ракеты S8000 "Бандероль". Эксперты рассказали об особенностях и подробных характеристиках ракет.
Россия атаковала Украину новым типом ракет: может ли ПВО их сбить и в чем угроза
Россия атаковала Украину новым типом ракет — в чем заключается угроза / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Каковы характеристики ракет "Бандероль"
  • В чем особенность ракет "Бандероль"
  • Может ли Украина сбивать ракеты "Бандероль"

Ночная массированная атака на Украину в ночь на 15 июня 2026 года стала не только одной из самых мощных за последние недели, но и привлекла внимание к новому виду российского оружия. Среди более шести сотен беспилотников и десятков ракет, которые Россия использовала во время удара, Воздушные силы Украины официально сообщили о применении ракет "Бандероль".

Главред выяснил, что известно о новом типе ракет РФ и есть ли опасность для Киева.

видео дня

Чем Россия наносила удары по Украине

В ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный комбинированный воздушный удар по территории Украины, использовав ударные беспилотники, а также ракеты воздушного и наземного базирования различных типов. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Основным направлением атаки стал Киев. Кроме того, ракетные удары понесли Днепр и Харьков. По данным Воздушных сил, радиотехнические войска зафиксировали в общей сложности 681 средство воздушного нападения, среди которых 70 ракет и 611 беспилотников различных типов.

В частности, противник применил шесть противокорабельных ракет "Циркон", 34 баллистические ракеты "Искандер-М" и С-400, 30 крылатых ракет Х-101 и "Искандер-К", а также 611 ударных беспилотников типов Shahed, "Гербера", "Италмас", баражующих боеприпасов "Бандероль" и дронов-имитаторов "Пародия". Пуски осуществлялись с территории России и временно оккупированного Крыма.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительной информации, по состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 632 воздушные цели, среди которых 50 ракет и 582 беспилотника различных типов.

Россия атаковала Украину новым типом ракет: может ли ПВО их сбить и в чем угроза
/ Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Что известно о предыдущих применениях ракет "Бандероль"

Стоит отметить, что Россия начала эпизодически применять ракеты "Бандероль" еще с мая 2025 года, однако в последнее время интенсивность их использования заметно возросла.

В частности, 3 июня российские войска дважды нанесли удары по Харьковской области с применением ракет С-8000 "Бандероль". Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Петр Токар в эфире "Суспильного".

"Вчера в течение суток враг дважды применил свою новейшую ракету С-8000, так называемую "бандероль". Она является довольно новым средством поражения. Мы фиксируем ее применение в Харьковской области не впервые. Это фактически единичные случаи применения вообще по Украине", — сообщил он.

В чем особенность ночной атаки РФ

По словам эксперта по авиации и заместителя генерального директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы Анатолия Храпчинского, Россия и в дальнейшем применяет тактику масштабных комбинированных ударов, пытаясь перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны одновременным использованием различных типов средств поражения — от ложных целей и дронов "Бандероль" до крылатых и баллистических ракет.

В эфире телеканала Апостроф он отметил, что последний массированный удар не принес принципиально новых элементов, поскольку российская армия продолжает использовать комплексный подход с большим количеством разнородных воздушных целей, которые необходимо одновременно обнаруживать и уничтожать.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Храпчинский пояснил, что атака начинается с запуска дронов "Бандероль", траектория полета которых напоминает крылатые ракеты. После этого противник применяет значительное количество ударных беспилотников, а также баллистические и крылатые ракеты. Такой сценарий создает чрезмерную нагрузку на систему ПВО и затрудняет оперативную перезарядку пусковых установок. Кроме того, российские войска активно используют дроны-имитаторы "Пародия" и "Гербера", оснащенные линзами Люнеберга, из-за чего на радарах они выглядят как крылатые ракеты или беспилотники типа Shahed, еще больше перегружая системы обнаружения и сопровождения воздушных целей.

"Часть средств поражения, используемых противником, — это имитационные цели, которые в любом случае также нагружают средства радиолокации. Большинство этих целей оснащено линзами Люнеберга, которые позволяют на средствах радиолокации создавать обычную пластическую цель типа "Шахеда" или крылатой ракеты", — подчеркнул он.

Каковы характеристики ракет "Бандероль"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины на портале War&Sanctions обнародовало технические характеристики новой российской крылатой ракеты S8000 "Бандероль". Она оснащена реактивным двигателем и способна развивать максимальную скорость до 650 км/ч, тогда как ее крейсерская скорость составляет около 560 км/ч.

Длина ракеты достигает примерно пяти метров, диаметр корпуса — 30 сантиметров, а размах крыльев — 2,2 метра.

Максимальная дальность полета оценивается в 500 километров. В качестве силовой установки использован двигатель Swiwin SW800Pro китайского производства.

Ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью ОФБЧ-150 массой 114,3 кг, из которых 49,5 кг приходится на взрывчатое вещество. В качестве топлива используется авиационный керосин.

Ракета Бандероль
Ракета "Бандероль" / Инфографика: Главред

В чем особенность ракет "Бандероль"

По словам военного эксперта Павла Нарожного, ракета "Бандероль" запускается с беспилотных носителей, поскольку ее конструкция не позволяет самостоятельно набрать крейсерскую скорость. Одной из главных особенностей этой ракеты является ее аэродинамическая форма, которая отличается от традиционной сигарообразной конфигурации большинства ракет. Такая конструкция уменьшает сопротивление воздуха и делает цель менее заметной для радиолокационных систем.

"Двигатель ракеты — коммерческий, доступный для авиамоделирования, который можно купить прямо в интернете. Он стоит примерно 17 тыс. долл.", — сказал он в комментарии Фокусу.

Может ли Украина сбивать ракеты "Бандероль"

Нарожный также отмечал, что скорость полета "Бандероли" составляет около 500 км/ч, из-за чего ее сложнее перехватывать мобильными огневыми группами. В то же время она может быть поражена зенитными ракетными комплексами.

По его мнению, важно соотношение стоимости ракеты и средств ее уничтожения, ведь применение дорогостоящих систем типа Patriot для перехвата таких целей экономически нецелесообразно.

Инфографика patriot, патриот
ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Для борьбы с "Бандероллой" эффективнее использовать истребители F-16, переносные комплексы Stinger или британские системы ПВО Gravehawk. Нарожный также подчеркнул, что в случае налаживания Россией массового производства этих ракет они могут стать серьезной угрозой для украинского воздушного пространства.

В то же время ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что "Бандероль" не имеет существенных преимуществ перед другими крылатыми ракетами, которые уже использует Россия. По его оценке, украинская система противовоздушной обороны уже научилась относительно эффективно противодействовать таким целям.

"Это могут быть и "Миражи", и F-16, и МиГи, и Су, которые мы используем. Их можно расстреливать с самолета даже пулеметом. В отличие от баллистических ракет, с которыми у нас есть определенные проблемы, потому что баллистика требует специфических средств ПВО", — подчеркнул он в комментарии Oboz.ua.

Почему Россия начала наносить удары по Украине "Бандеролями"

Авиаэксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в комментарии УНИАН отметил, что главной причиной использования Россией ракеты "Бандероль" является ее более низкая стоимость. По его словам, российский военно-промышленный комплекс, как и украинский, стремится создавать относительно дешевые средства поражения, поскольку экономика РФ все труднее выдерживает значительные военные расходы.

"Эти подходы россиянам удалось реализовать в такой крылатой недоракетке, как "Бандероль". Речь идет о некоем гибриде беспилотника и крылатой ракеты, то есть о чем-то среднем, переходном", — заявил он.

Эксперт пояснил, что ракета оснащается боевой частью ОФБЧ-150, общая масса которой составляет 150 кг. При этом этот вес включает не только взрывчатое вещество, но и корпус и другие элементы конструкции.

В чем опасность новых ракет "Бандероль"

Романенко также отметил, что в случае серийного производства "Бандероль" может стать довольно массовым средством поражения, хотя она не заменит другие типы ракет. По его оценке, ее стоимость как минимум в три раза ниже, чем у ракет Х-101 или "Калибр", однако она все равно значительно дороже дрона-камикадзе "Шахед". При этом "Бандероль" имеет боевую часть с примерно 50 кг взрывчатого вещества.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Для сравнения, стандартный "Шахед" также несет около 50 кг боевой части, хотя существуют модификации с 90 кг благодаря уменьшению запаса топлива, что сокращает дальность полета примерно до 650 км. В то же время из заявленных 50 кг боевой части "Шахеда" непосредственно взрывчатое вещество составляет ориентировочно 35–40 кг. По мнению эксперта, именно поэтому "Бандероль" обладает несколько большей поражающей мощностью.

"Но все же главная угроза этих недоракет в том, что они еще и могут осуществлять самостоятельное донаведение на цель во время полета. Они не так маневренны, как другие крылатые ракеты, их легче сбивать. При этом на них может устанавливаться система донаведения, они программируются на то, чтобы поражать конкретные цели", — подчеркнул он.

В то же время эксперт отметил, что в случае оснащения этих ракет системами искусственного интеллекта они смогут самостоятельно принимать решения о наведении на цель.

По мнению Романенко, ракета "Бандероль" имеет потенциал для массового применения российской армией, однако вряд ли станет основным средством нанесения ударов.

Он пояснил, что сейчас Россия придерживается нескольких ключевых направлений развития вооружения. Первое заключается в увеличении скорости полета к цели, и по этому показателю "Бандероль" соответствует поставленным требованиям. Второе — в увеличении массы боевой части, что также реализовано в этой ракете. В то же время, по словам аналитика, ее стоимость все еще остается недостаточно низкой, чтобы полностью соответствовать курсу на максимальное удешевление средств поражения.

"Россияне все же расширяют производство не этого образца мини-ракет, а именно реактивных "Шахедов", а также "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5". И хотя они несут в полтора раза меньше взрывчатки, но они, по крайней мере, в 2-3 раза дешевле. Для россиян это важно", — подытожил он.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева война в Украине обстрелы новости Украины война России и Украины ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина сделала ещё один шаг к ЕС: в Брюсселе объявили об историческом решении

Украина сделала ещё один шаг к ЕС: в Брюсселе объявили об историческом решении

18:14Мир
Россия атаковала Украину новым типом ракет: может ли ПВО их сбить и в чем угроза

Россия атаковала Украину новым типом ракет: может ли ПВО их сбить и в чем угроза

17:59Аналитика
До 460 тысяч в месяц: Кабмин утвердил новые выплаты военнослужащим

До 460 тысяч в месяц: Кабмин утвердил новые выплаты военнослужащим

17:52Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"ТУшки" уже в небе: Россия готовит очередную атаку, когда будет пуск ракет

"ТУшки" уже в небе: Россия готовит очередную атаку, когда будет пуск ракет

Прибавки к пенсиям с 1 июля: кому из украинцев повысят выплаты и на сколько

Прибавки к пенсиям с 1 июля: кому из украинцев повысят выплаты и на сколько

Почему нельзя мыть пол старой футболкой и полотенцем: народные приметы

Почему нельзя мыть пол старой футболкой и полотенцем: народные приметы

Китайский гороскоп на завтра, 16 июня: Собакам - проблемы, Быкам - гибкость

Китайский гороскоп на завтра, 16 июня: Собакам - проблемы, Быкам - гибкость

Обстрел Киева 15 июня: более 20 раненых, 4 жертвы и много разрушений - свежие данные

Обстрел Киева 15 июня: более 20 раненых, 4 жертвы и много разрушений - свежие данные

Последние новости

18:58

"Очень тяжело": Елена Тополя призналась, что предшествовало ее разводу

18:54

ФРГ готова бить по Калининграду и Петербургу: в ВВС Германии назвали условие

18:30

Как еще можно назвать Людмилу на украинском языке: не только Люда

18:20

Макароны получатся в разы вкуснее: простой секрет идеальной пастыВидео

18:14

Украина сделала ещё один шаг к ЕС: в Брюсселе объявили об историческом решении

Доллар по 45: что будет дальше с курсом, ценами на продукты и топливо – НовакДоллар по 45: что будет дальше с курсом, ценами на продукты и топливо – Новак
17:59

Россия атаковала Украину новым типом ракет: может ли ПВО их сбить и в чем угроза

17:55

Сердечный приступ: умерла 35-летняя звезда турецких сериалов

17:52

До 460 тысяч в месяц: Кабмин утвердил новые выплаты военнослужащим

17:33

Кондиционер не нужен: как бесплатно охладить квартиру в жару

Реклама
17:10

Львовский блогер бросил зажигалку в подростков: полиция расследует инцидент

17:06

7 стильных вещей заменят целый шкаф: капсульный гардероб на лето 2026Видео

17:00

Поездки в РФ и админпротоколы за нетрезвое вождение — СМИ выяснили новые подробности биографии зампрокурора Полтавщины Романа Ерохина

17:00

Жесткий обстрел Украины: встретиться ли Путин с Зеленским и как отреагировал КитайФото

16:54

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинках пиратского корабля за 10 с

16:42

Китайский гороскоп на 15–21 июня: три знака, которым улыбнется удача

16:29

В РФ разбился бомбардировщик Ту-22М3 – появились новые детали авиакатастрофы

16:10

Доллар внезапно подорожал, а евро рекордно подскочил — курс валют на 16 июня

16:07

Жених Леси Никитюк неожиданно заговорил о пополнении в семье — детали

16:03

Тайна "кисейной барышни": как назвать такого человека на украинском языке

16:02

Зеленский сделал новое предложение Путину по переговорам: как отреагировал КремльВидео

Реклама
15:58

"Творческая энергия и хлесткое остроумие": умерла звезда культового сериала "Альф"

15:25

Украину накроет новая волна потепления: синоптики назвали дату

15:21

Больше никакого "совет да любовь": как красиво поздравить молодоженов на украинскомВидео

15:03

Почему нельзя мыть пол старой футболкой и полотенцем: народные приметы

14:48

"Работаем. Боремся": финалист "Холостячки" мобилизовался в Силы обороны

14:28

Сгорела за несколько месяцев: умерла звезда росийских сериалов, поддержавшая войну

14:23

По спасателям били ракетами: в Харькове много погибшихФото

14:20

Венгрия угрожает заблокировать вступление Украины в ЕС: какое условие выдвинули

13:51

Почему 16 июня нельзя печь хлеб: какой церковный праздник

13:43

Зеленский и Буданов обещают "возмездие" за российский удар по ЛавреФото

13:25

"Не верю, что я жива": известная ведущая пережила прилет в ее домВидео

13:05

Семь домашних дел, которые категорически нельзя делать вечером: знают далеко не все

13:02

"Путин впервые назвал": как война с Украиной развеяла главный миф РФ, историк объяснилВидео

12:46

Флот Украины пополнился: ВМС получили военный корабль "Геническ"Фото

12:15

РФ свалила на ВСУ удар по Лавре в Киеве: фото в Сети помогло лжи оккупантовФотоВидео

12:14

Возможна новая волна ракетных ударов: мониторы предупредили об опасности

12:08

Китайский гороскоп на завтра, 16 июня: Собакам - проблемы, Быкам - гибкость

11:50

Штукатурка на стенах уходит в прошлое: появился новый недорогой фаворитВидео

11:35

"Подошел ко мне": Билык сделала заявление о возвращении в Коляденко

11:32

Под ударом - объекты ракетной и радиолокационной отрасли: дроны атаковали Подмосковье и Тулу

Реклама
11:30

Ночная атака 15 июня отличалась от предыдущих: Игнат раскрыл важные детали

10:49

Гороскоп на завтра, 16 июня: Близнецам — зависть, Стрельцам — прибыль

10:31

Комары исчезнут из двора за считанные дни: поможет один хитрый способ

10:25

"Нет ни слов, ни слез": украинские звезды горюют после ударов РФ по Лавре и КиевуВидео

10:23

Значительные разрушения, много погибших и раненых: новые последствия атаки на УкраинуФото

10:12

В центре Киева горит "Мистецький арсенал": пожар пока не могут потушитьФото

09:42

Удар был не один: как выглядит Киево-Печерская лавра после атакиФото

09:30

Сгорела уникальная коллекция костюмов: армия РФ атаковала киностудию Довженко в КиевеФото

09:20

После удара РФ задерживается ряд поездов по всей Украине - детали

08:44

Дом органной музыки, колледж, амбулатория в руинах: РФ жестко ударила по Днепру и областиФото

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять