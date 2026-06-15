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Летели Цирконы, Искандеры и крылатые ракеты: подробности массированной атаки на Украину

Ангелина Подвысоцкая
15 июня 2026, 08:35
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Российские оккупанты запустили 70 ракет и 611 дронов.
атака на Украину
Россия атаковала Украину ракетами и дронами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

  • РФ запустила 70 ракет и 611 дронов
  • Основное направление удара — Киев

Российские оккупанты запустили 681 ракету и дроны для ударов по Украине. Основным направлением удара стал Киев. Также под массированным обстрелом оказались Днепр и Харьков. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Всего враг применил 70 ракет:

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  • 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон",
  • 34 баллистические ракеты "Искандер-М/С-400",
  • 30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К.

Также Украину атаковали 611 дронов различных типов:

  • Shahed,
  • Гербера,
  • Италмас,
  • баражующий боеприпас "Бандероль",
  • дроны-имитаторы типа "Пародия".

Нашим защитникам удалось сбить или подавить 50 ракет и 582 дрона. Однако вражеские попадания были зафиксированы в 42 локациях. Также в 12 локациях упали обломки дронов.

Атака на Украину 15 июня 2026 года — что известно

Как писал Главред, массированная ракетная атака страны-агрессора РФ в ночь на 15 июня затронула почти все районы Киева. По состоянию на 05:40 в столице известно о 23 раненых, среди них — ребенок и беременная женщина, трое — в тяжелом состоянии. Число погибших возросло до четырех человек.

Аварийно-спасательные службы работают в около 50 локациях. В результате атаки врага повреждены линии электропередач. В северной части столицы 140 тысяч абонентов остались без света.

В ночь на 15 июня армия страны-агрессора РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по территории Киевской области. Зафиксировано падение обломков и возникли пожары в пяти районах. Пострадали три человека, среди них — ребенок.

Впоследствии стало известно, что оккупанты наносили удары из Крыма и Курска. За короткий промежуток времени враг запускал большое количество ракет различных типов, что максимально затрудняло работу сил ПВО. Кроме столицы, армия РФ также атаковала Киевскую область, Днепр, Харьков, район Кривого Рога, Павлоград, Кропивницкий, Черкассы, Шостку, Чернигов, Николаевскую и Житомирскую области.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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