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Украина под атакой магнитной бури: когда закончится затяжной шторм

Ангелина Подвысоцкая
14 июня 2026, 09:49
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Магнитная буря может негативно влиять на самочувствие человек.
магнитная буря
Украина под атакой магнитной бури / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украиниа находится под атакой затяжной магнитной бури. Она может негативно повлиять на самочувствие человека. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря достигла своего пика 11 июня. Тогда её мощность была на уроне пяти баллов. На следующий день она стала слабее - 4 балла.

видео дня

Ожидается, что сегодня, 14 июня мощность бури также остановилась на отметки 4 балла. 15-16 июня она станет еще слабее - 3 балла.

магнитная буря
Украина под атакой магнитной бури / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 2 вспышки класса С и В. Сообщается, что 14 июня могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 35%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 10 солнечных пятен.

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие таким солнечным явлениям", - говорится в сообщении.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря будет влиять на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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