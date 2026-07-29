В воздухе российские Ту-160, есть угроза массированного удара: какие регионы станут целью

Мониторы предупреждают о возможном применении сразу нескольких видов вооружения этой ночью. Наивысший уровень риска прогнозируется для Киева и ряда областей.

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Россия готовит массированный удар - в воздухе находятся стратегические бомбардировщики Ту-160 / Коллаж: Главред, фото: Командование ВВС, 126-я отдельная бригада территориальной обороны, Главред

Ключевые тезисы:

Взлетели Ту-160, запуск ракет ожидается в 01:00

Атака ракетами и дронами возможна в течение ночи

Особая угроза для Киева

Россия приступила к подготовке к вероятному комбинированному ракетному удару по Украине в ночь на 30 июля. Мониторинговые каналы сообщают о взлете стратегических бомбардировщиков Ту-160, а также о нахождении на авиабазе "Оленья" неопределенного количества самолетов Ту-95МС, вооруженных крылатыми ракетами Х-101.

По предварительным данным, в воздух уже поднялись стратегические ракетоносцы Ту-160 с аэродрома "Украинка" на Дальнем Востоке. Мониторы отмечают, что именно эти самолеты могут выйти на пусковые рубежи в ближайшие часы.

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"Вылет неопределенного количества самолетов Ту-160 с Дальнего Востока. На пусковых позициях после 01:00 ночи. Времени, чтобы укрыться, - более чем достаточно. Особое внимание - столице", - сообщили авторы мониторинговых каналов.

Аэродромы стратегической авиации РФ / Инфографика: Главред

Отдельно отмечается, что на аэродроме "Оленья" остаются Ту-95МС, которые, по информации мониторов, уже вооружены крылатыми ракетами Х-101. В случае их вылета угроза может существенно возрасти.

"Ожидаем ракетного удара в течение ночи", - отметили мониторинговые каналы.

Помимо стратегической авиации, аналитики обращают внимание на другие признаки подготовки к масштабному удару. По их оценкам, Россия подтянула к районам запуска другие средства поражения, что может свидетельствовать о намерении применить комбинированный сценарий атаки.

Мониторинговые ресурсы сообщают, что потенциально к удару могут быть привлечены до восьми Ту-95МС, от пяти до семи Ту-160, до шести истребителей МиГ-31К и до шести бомбардировщиков Ту-22М3. Также не исключается использование морских носителей крылатых ракет "Калибр".

По предварительным оценкам, у противника может быть запас до 40 баллистических ракет, до 12 ракет типа "Циркон", а также от 500 до 800 ударных беспилотников. В то же время информация о возможном количестве средств поражения является предварительной и не имеет официального подтверждения.

По данным мониторинговых каналов, повышенный уровень опасности касается прежде всего северных, центральных и южных областей Украины. Среди регионов, в отношении которых озвучиваются наибольшие риски, называют Киевскую, Сумскую, Харьковскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую и Одесскую области.

Откуда и какими типами ракет РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Какова цель предстоящего российского обстрела - комментарий эксперта

Военный эксперт Олег Жданов предположил, что в ближайшие дни Россия может осуществить новую масштабную ракетную атаку. Об этом он заявил в комментарии ТСН.ua.

По оценке эксперта, наиболее вероятным временем для такого обстрела является ближайшая ночь или 29 июля. Он также обратил внимание на разницу во времени и отметил, что возможный удар может совпасть со встречей президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. По его словам, Россия нередко осуществляет массированные атаки во время важных политических событий.

Жданов также считает, что вероятный удар может преследовать не только военные, но и политические цели.

"Политические события как раз развиваются так, чтобы Россия показала свои зубы и еще раз доказала тому же Дональду Трампу, что у них на фронте все хорошо и они побеждают. И что не нужно слушать Зеленского, а нужно смотреть на их огромные успехи", - объясняет эксперт.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский назвал атаку на супермаркет в Чернигове сознательным террором. Он подчеркнул, что удар по АТБ в Чернигове не имел военного смысла и был направлен против гражданских лиц. По его данным, 13 человек ранены, двое погибли, среди погибших - ребенок.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил об угрозе массированных ударов по критической инфраструктуре. Он отметил, что противник ставит целью нанесение массированных ударов прежде всего по крупным городам. Наибольший риск, по его словам, касается Киева, Харькова, Днепра и Одессы.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил об изменении тактики российских ударов. Он отметил, что за неделю противник применил более 50 баллистических ракет и увеличил долю баллистических ракет в общей интенсивности атак. Игнат также указал на применение "Искандер-М", С-400 и "Цирконов", а также на перенос ударов на дневное время.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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