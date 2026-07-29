Магнитные бури 30 июля: какой уровень солнечной активности ожидается

Читайте в материале:
- Какой будет магнитная активность 30 июля
- Повлияет ли К-индекс 4 на самочувствие
- Как уменьшить влияние геомагнитных колебаний
В четверг, 30 июля, геомагнитная обстановка на Земле останется относительно спокойной. Специалисты не прогнозируют сильных магнитных бурь, поэтому большинство людей, в том числе метеозависимые, не почувствуют существенного дискомфорта в течение дня. Главред расскажет об этом подробнее.
По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), солнечная активность будет оставаться на умеренном уровне.
Ожидается геомагнитная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что свидетельствует лишь о несколько повышенных колебаниях магнитного поля Земли, не достигающих уровня полноценной магнитной бури.
Геомагнитную активность измеряют по шкале от 0 до 9 с помощью планетарного К-индекса. Показатель 5 и выше считается сильной магнитной бурей, которая может влиять на самочувствие людей и работу техники. Центр прогнозирования космической погоды NOAA обновляет прогноз каждые 3–4 часа, поэтому он может меняться.
Почему мы реагируем на изменения погоды и геомагнитного поля
Метеозависимость возникает тогда, когда организм не успевает адаптироваться к резким колебаниям атмосферного давления, температуры, влажности или солнечной активности. В такие моменты нервные рецепторы реагируют на внешние изменения, что может вызывать сосудистые реакции.
По данным медиков, около 70% взрослого населения Украины в той или иной степени чувствительны к погодным или геомагнитным колебаниям. Чаще всего от этого страдают люди пожилого возраста и те, кто имеет хронические заболевания - сердечно-сосудистые, неврологические или заболевания суставов. Среди наиболее распространенных симптомов - головная боль, повышенная утомляемость, перепады артериального давления и повышенный уровень стресса.
Как уменьшить влияние геомагнитных колебаний на организм
Специальных лекарств от метеочувствительности не существует, однако облегчить состояние и уменьшить проявления симптомов помогут простые профилактические меры.
Нормализуйте сон: старайтесь спать не менее 7–8 часов в сутки.
Соблюдайте питьевой режим: выпивайте в течение дня 1,5–2 литра чистой воды.
Скорректируйте рацион: откажитесь от тяжелой и жирной пищи, алкоголя и чрезмерного количества кофе, отдавая предпочтение легким блюдам, овощам, фруктам и травяным чаям.
Больше гуляйте на свежем воздухе: умеренная физическая активность помогает насытить организм кислородом и способствует нормализации кровообращения.
Избегайте чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок: по возможности уделяйте время отдыху и восстановлению.
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Об источнике: Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA)
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) - федеральное ведомство в составе Министерства торговли США, ответственное за изучение и мониторинг состояния океанов, атмосферы, климата, погодных условий и экологических систем. Штаб-квартира NOAA расположена в городе Сильвер-Спринг, штат Мэриленд.
NOAA занимается прогнозированием погоды и мониторингом климатических изменений, отслеживает магнитные бури, солнечную активность и геомагнитные поля, координирует национальные метеорологические службы США, занимается охраной морских ресурсов, управлением рыболовством и изучением океанической экосистемы, а также поддерживает спутниковые программы наблюдения за Землёй.
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