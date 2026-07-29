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Магнитные бури 30 июля: какой уровень солнечной активности ожидается

Марина Иваненко
29 июля 2026, 17:08
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Магнитная буря 30 июля не достигнет опасного уровня. Геомагнитная активность с К-индексом 4 не считается сильной бурей и не повлияет на самочувствие.
Магнитная буря 30 июля
Магнитная буря 30 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какой будет магнитная активность 30 июля
  • Повлияет ли К-индекс 4 на самочувствие
  • Как уменьшить влияние геомагнитных колебаний

В четверг, 30 июля, геомагнитная обстановка на Земле останется относительно спокойной. Специалисты не прогнозируют сильных магнитных бурь, поэтому большинство людей, в том числе метеозависимые, не почувствуют существенного дискомфорта в течение дня. Главред расскажет об этом подробнее.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), солнечная активность будет оставаться на умеренном уровне.

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Ожидается геомагнитная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что свидетельствует лишь о несколько повышенных колебаниях магнитного поля Земли, не достигающих уровня полноценной магнитной бури.

Геомагнитную активность измеряют по шкале от 0 до 9 с помощью планетарного К-индекса. Показатель 5 и выше считается сильной магнитной бурей, которая может влиять на самочувствие людей и работу техники. Центр прогнозирования космической погоды NOAA обновляет прогноз каждые 3–4 часа, поэтому он может меняться.

магнитная буря, влияние магнитной бури
магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Почему мы реагируем на изменения погоды и геомагнитного поля

Метеозависимость возникает тогда, когда организм не успевает адаптироваться к резким колебаниям атмосферного давления, температуры, влажности или солнечной активности. В такие моменты нервные рецепторы реагируют на внешние изменения, что может вызывать сосудистые реакции.

По данным медиков, около 70% взрослого населения Украины в той или иной степени чувствительны к погодным или геомагнитным колебаниям. Чаще всего от этого страдают люди пожилого возраста и те, кто имеет хронические заболевания - сердечно-сосудистые, неврологические или заболевания суставов. Среди наиболее распространенных симптомов - головная боль, повышенная утомляемость, перепады артериального давления и повышенный уровень стресса.

Как уменьшить влияние геомагнитных колебаний на организм

Специальных лекарств от метеочувствительности не существует, однако облегчить состояние и уменьшить проявления симптомов помогут простые профилактические меры.

Нормализуйте сон: старайтесь спать не менее 7–8 часов в сутки.

Соблюдайте питьевой режим: выпивайте в течение дня 1,5–2 литра чистой воды.

Скорректируйте рацион: откажитесь от тяжелой и жирной пищи, алкоголя и чрезмерного количества кофе, отдавая предпочтение легким блюдам, овощам, фруктам и травяным чаям.

Больше гуляйте на свежем воздухе: умеренная физическая активность помогает насытить организм кислородом и способствует нормализации кровообращения.

Избегайте чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок: по возможности уделяйте время отдыху и восстановлению.

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Об источнике: Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA)

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) - федеральное ведомство в составе Министерства торговли США, ответственное за изучение и мониторинг состояния океанов, атмосферы, климата, погодных условий и экологических систем. Штаб-квартира NOAA расположена в городе Сильвер-Спринг, штат Мэриленд.

NOAA занимается прогнозированием погоды и мониторингом климатических изменений, отслеживает магнитные бури, солнечную активность и геомагнитные поля, координирует национальные метеорологические службы США, занимается охраной морских ресурсов, управлением рыболовством и изучением океанической экосистемы, а также поддерживает спутниковые программы наблюдения за Землёй.

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