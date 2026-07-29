В Карпатах путешественница запечатлела "Брокенского призрака": уникальное фото

Специалисты объяснили, что именно увидела девушка.

https://glavred.info/life/v-karpatah-puteshestvennica-zapechatlela-brokenskogo-prizraka-unikalnye-foto-10784336.html Ссылка скопирована

На горе Петрос зафиксировали уникальное явление / Коллаж: Главред, фото: threads.com/@maria_kaliuzhna

Вы узнаете:

Где украинка увидела "Брокенского призрака"

Как возникает это оптическое явление

Во время путешествия по Карпатам можно увидеть немало красоты. Но украинской путешественнице под ником maria_kaliuzhna посчастливилось увидеть не только красивые горные пейзажи, но и редкое оптическое явление.

Главред узнал, что Мария рассказала об этом в Threads. По её словам, несколько недель назад на горе Петрос она увидела "Брокенского призрака".

видео дня

"До сих пор не могу выбросить из головы красоту того похода", - поделилась впечатлениями от увиденного путешественница.

Пост Марии о "Брокенском призраке" / фото: скриншот

Что такое "Брокенский призрак"

Львовский региональный центр по гидрометеорологии пояснил, что "Брокенский призрак", или "горный призрак" - это редкое оптическое явление в горах, когда наблюдатель видит свою тень на поверхности облаков (тумана) в направлении, противоположном Солнцу.

Эта тень может казаться очень большой, иногда она окружена цветными кольцами. Также призрак может двигаться, что связано с движением облачного слоя и колебаниями плотности облаков.

"Брокенский призрак" / фото: threads.com/@maria_kaliuzhna

"Популярность явление приобрело благодаря пику Брокен в горах Гарц в Германии, где постоянные туманы и доступность небольших высот позволяют наблюдать его особенно часто. Это способствовало появлению местной легенды, в честь которой явление и получило своё название", - пояснили специалисты.

Напомним, Главред писал, что в мае над Кременчугским водохранилищем зафиксировали редкое природное явление - водный смерч. Над водой образовалась настоящая воронка, спустившаяся с большого серого облака.

Ранее, в августе 2024 года, жители нескольких областей Украины наблюдали редкое и невероятно красивое явление - северное сияние, которое обычно видно только в полярных регионах.

Больше новостей:

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред