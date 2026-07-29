В Карпатах путешественница запечатлела "Брокенского призрака": уникальное фото

Вы узнаете:
- Где украинка увидела "Брокенского призрака"
- Как возникает это оптическое явление
Во время путешествия по Карпатам можно увидеть немало красоты. Но украинской путешественнице под ником maria_kaliuzhna посчастливилось увидеть не только красивые горные пейзажи, но и редкое оптическое явление.
Главред узнал, что Мария рассказала об этом в Threads. По её словам, несколько недель назад на горе Петрос она увидела "Брокенского призрака".
"До сих пор не могу выбросить из головы красоту того похода", - поделилась впечатлениями от увиденного путешественница.
Что такое "Брокенский призрак"
Львовский региональный центр по гидрометеорологии пояснил, что "Брокенский призрак", или "горный призрак" - это редкое оптическое явление в горах, когда наблюдатель видит свою тень на поверхности облаков (тумана) в направлении, противоположном Солнцу.
Эта тень может казаться очень большой, иногда она окружена цветными кольцами. Также призрак может двигаться, что связано с движением облачного слоя и колебаниями плотности облаков.
"Популярность явление приобрело благодаря пику Брокен в горах Гарц в Германии, где постоянные туманы и доступность небольших высот позволяют наблюдать его особенно часто. Это способствовало появлению местной легенды, в честь которой явление и получило своё название", - пояснили специалисты.
Напомним, Главред писал, что в мае над Кременчугским водохранилищем зафиксировали редкое природное явление - водный смерч. Над водой образовалась настоящая воронка, спустившаяся с большого серого облака.
Ранее, в августе 2024 года, жители нескольких областей Украины наблюдали редкое и невероятно красивое явление - северное сияние, которое обычно видно только в полярных регионах.
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Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии
Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.
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