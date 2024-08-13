Танец света соединился с потоком Персеиды: над Украиной появилось редкое явление

Над Украиной наблюдали редкое для наших широт северное сияние пурпурного цвета, которое соединилось с метеорным потоком Персеиды.

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Редкое пурпурное сияние озарило ночное небо / Коллаж: Главред, фото: Волынский гирометцентр, Сумской гидрометцентр

В ночь на 13 августа жители нескольких областей Украины наблюдали редкое явление - северное сияние, которое обычно видно лишь в полярных регионах. Пурпурное сияние появилось на небе вместе с метеорным потоком Персеиды. Об этом сообщил Волынский областной гидрометцентр в Facebook.

"Обычно северное сияние можно наблюдать в полярных широтах 90-70°, Украина же находится на широте 52-44°", - отметили в гидрометцентре.

Северное сияние пурпурного цвета, которое редко можно увидеть за пределами полярных широт, на этот раз видели в Киеве, Львове, Черновцах, Запорожье, Днепре и на Волыни.

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"Этот волшебный танец света на небосклоне совпал с активностью метеорного потока Персеид, создавая впечатляющее небесное зрелище, и напоминая нам о величии природы", - написал Сумской гидрометцентр.

Как пояснили в гидрометцентре, насладиться этим уникальным зрелищем украинцы смогли благодаря антициклону, который вызвал малооблачную погоду без осадков. По прогнозам, похожие метеоусловия сохранятся до конца рабочей недели.

Что такое северное сияние? Природное явление возникает в результате попадания в атмосферу Земли заряженных частиц солнечного ветра на высотах от 100 до 400 км, что приводит к ионизации азота, водорода и кислорода и они начинают излучать свет. При этом кислород излучает зеленое сияние на длине волны 557,7 нм (нанометров) и красное на 636,4 нм, азот - зеленое сияние на 522,8 нм.

Северное сияние в Украине - новости по теме

Напомним, в Украине наблюдается редкое северное сияние из-за мощной магнитной бури, которая длится с конца июля. После вспышек на Солнце сила бури достигла почти 9 баллов 12 августа.

Также Украину в ближайшие дни будет серьезно "трясти" из-за магнитной бури, вызванной мощной вспышкой на Солнце. Магнитная буря, начавшаяся еще с конца июля, снова усилится и достигнет 7 баллов по шкале.

Как сообщал Главред, в ночь на 24 апреля в небе над Украиной наблюдали необычное явление, похожее на северное сияние. Свечение и разноцветные вспышки были замечены в Киевской, Черниговской, Черкасской, Ровенской, Волынской и Львовской областях. Подобное явление также наблюдали в отдельных регионах Беларуси, в частности над Молодечно, Слуцком, Быховом и Витебском.

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