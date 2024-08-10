Будет северное сияние и жесткая магнитная буря: на Солнце сильные вспышки

Солнечная вспышка может спровоцировать не только северное сияние, но и потерю радиосигнала.

https://glavred.info/synoptic/budet-severnoe-siyanie-i-zhestkaya-magnitnaya-burya-na-solnce-byli-silnye-vspyshki-10587302.html Ссылка скопирована

Украину атаковала почти 7-балльная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину будет очень сильно "трусить" в ближайшие дни из-за магнитной бури. На Солнце произошла очень сильная вспышка. Об этом сообщает meteoagent.

Стоит отметить, что страну еще с конца июля начать "кошмарить" магнитная буря. 5 августа она пошла на спад и начала опускаться до 4-х баллов. Ожидалось, что после этого геомагнитный шторм закончится, но этого не произошло. Магнитная буря вновь усилится и достигнет почти 7-ми баллов. На таком уровне она продержится 9-11 августа.

Украину атаковала почти 7-балльная буря / фото: meteoagent

SpaceWeather сообщает, что на Солнце произошла очень сильная вспышка класса Х1.3. Её произвело солнечное пятно AR3777. Это была экстремальная ультрафиолетовая вспышка.

видео дня

Это излучение уже вызвало кратковременное радиоотключение от Северной Америки до Гавайских островов. Моряки и радиолюбители могли заметить потерю сигнала ниже 30 МГц в течение часа после вспышки. Стоит отметить, что магнитная буря, вызванная этой вспышкой, достигнет Земли не позднее 11 августа. В этот период ожидаются полярные сияния в средних широтах в США и в Европе.

На Солнце произошла очень сильная магнитная буря / фото: spaceweather

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 10 вспышек класса С, М и Х. Сообщается, что 10 августа могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 25%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 292 солнечных пятна.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред