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Дожди и грозы, но не везде: в какие регионы ворвется непогода

Ангелина Подвысоцкая
11 августа 2024, 19:46обновлено 11 августа, 20:21
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Синоптики предупреждают о том, что в большинстве областей будет сухая и теплая погода.
погода
Прогноз погоды в Украине на 12 августа / фото: pixabay

Погода в Украине 12 августа будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине 12 августа в Украине будет сухая и солнечная погода. Локальные дожди будут на территории северных и северо-восточных областей. Температура воздуха повысится до +32 градусов. Уже 16-17 августа начнет повышаться температура воздуха.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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погода 12 августа
Прогноз погоди в Україні на 12 серпня / фото: ventusky

Погода 12 августа

В Украине 12 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами на территории северо-восточных областей. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 21-26°, в южной части ночью 17-22°, днем 26-31°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +32

По данным meteoprog, 12 августа в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +23...+32 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +12...+24 градусов.

погода 12 августа
Прогноз погоди в Україні на 12 серпня / фото: meteoprog

Погода 12 августа в Киеве

В Киеве 12 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 11-16°, днем 21-26°; в Киеве ночью 14-16°, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 12 августа
Прогноз погоди в Україні на 12 серпня / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, 11 августа погода по всей стране будет преимущественно спокойной и умеренно теплой. Будет преобладать антициклональный тип погоды, поэтому в большинстве областей нашей страны она ожидается устойчивой, как и 10 августа, с комфортной температурой воздуха и умеренным ветром.

Летние температуры в этом году поразили не только украинцев, но и многих жителей других стран. Впоследствии выяснилось, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом заявили ученые из Европейской службы изменения климата. 9 августа в Украине погода была дождливой и грозовой. Об этом сообщал Укргидрометцентр. Сильные ливни прошли на территории Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

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