Температура +5, дожди и грозы: в части областей Украины похолодает

В некоторых местах Украины ночная температура воздуха упадет до +5 градусов, при этом дневная температура в ряде регионов будет подниматься даже до +35.

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Погода в Украине - температура +5, дожди и грозы/ unsplash.com

Погода в Украине в выходные, 10 и 11 августа, будет преимущественно спокойной и умеренно теплой. Будет преобладать антициклональный тип погоды, поэтому в большинстве областей нашей страны она ожидается устойчивой, с комфортной температурой воздуха и умеренным ветром.

Дожди в эти дни будут локальными, они в основном будут идти в северо-западной половине Украины. В то же время в центральных, южных и восточных регионах государства продолжится период засухи и чрезвычайного уровня пожарной опасности. таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Самая низкая температура воздуха в эти выходные будет в ночь на субботу в Карпатах - там столбики термометров будут показывать +5 градусов. Жарче всего в эти дни будет на юге Украины - в субботу там будет +29...+34 градуса, а в воскресенье - +30...+35 градусов.

Погода в Украине 10 августа

В западных областях

В западных областях ночью без осадков, возможен туман. Днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с; днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +23...+28. В Карпатах ночью +5...+10 градусов, днем +16...+21.

В северных областях

В северных областях местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +23...+28.

В центральных областях

В центральных областях ожидается погода без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +26...+31.

На юге Украины

В южной части страны и в Крыму ночью без существенных осадков, днем местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с; днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 градуса, днем +29...+34.

В восточных областях

В восточных регионах переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +25...+30.

Погода в Украине 10 августа/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 11 августа

В западных областях

В западных областях переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +23...+28. В Карпатах ночью +7...+12 градусов, днем +17...+22.

В северных областях

В северных регионах осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +24...+29.

В центральных областях

В центральных областях ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +24...+29.

На юге Украины

На юге Украины и в Крыму предполагается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +30...+35.

В восточных областях

В восточной части страны переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +27...+32.

Погода в Украине 11 августа/ Укргидрометцентр

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Часть областей Украины накроют дожди

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в субботу, 10 августа, дожди будут на Волыни, в Ровенской, Одесской, Николаевской областях, а также местами в центральной части нашего государства. Кое-где возможно грозы. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

В воскресенье, 11 августа, утром будут дожди в Киевской и Полтавской областях. Во всех остальных регионах будет преобладать сухая погода.

"Температура воздуха 10-11 августа в большинстве областей Украины ожидается +24...+29, на юге +28...+32 градуса", - отметила Диденко.

Погода в Киеве на выходные

В Киеве в субботу и воскресенье возможны локальные дожди, также могут быть грозы, но и солнца будет достаточно, рассказала Наталья Диденко. Температура воздуха будет колебаться около +26 градусов.

"Жара усилится с 15-го августа, начиная с западных областей и юго-запада. Далее жаркая погода распространится на большую часть Украины. Ко Дню Независимости Украины всё стабилизируется, выровняется, будет комфортно тепло и солнечно", - добавила синоптик.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине резко изменится погода - сильные ливни и похолодание накроют часть областей. В некоторых областях будут дожди с грозами, которые кое-где даже могут переходить в ливни.

Также ранее сообщалось, что в Украине ударит снова +35 градусов - стало известно, где в нашем государстве будет жаркая погода. При этом пока в части областей будет сильная жара, многие другие регионы накроют дожди с грозами. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на протяжении недели с 5 по 11 августа.

Напомним, страну накроет мощная магнитная буря. Мощность этой магнитной бури внезапно может подняться до почти семи баллов.

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