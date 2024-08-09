Загадка, которая запутает каждого: нужно найти цифру-самозванку

Придется приложить максимум усилий, чтобы понять, где именно спряталась коварная цифра, которая отличается от всех остальных.

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Надо найти цифру-самозванку 4 среди девяток/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, jagranjosh

Головоломки и оптические иллюзии, в которых нужно отыскать что-то спрятанное (цифру, слово, предмет, животное или человека) обычно являются достаточно непростыми в разгадывании. Но если выполнять такие задания регулярно, то они с каждым разом будут казаться всё легче и легче.

К тому же такие загадки являются просто хорошим способом, как весело, интересно и при этом с большой пользой проводить свое свободное время.

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать цифру 4 среди большого количества девяток, пишет jagranjosh. Непросто будет понять, где именно расположена потерянная цифра.

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Только люди с необычайным уровнем внимательности смогут отыскать спрятанную цифру-самозванку. Она настолько искусно "растворилась" среди девяток, что мало кому удастся ее заметить.

А отыскать ее нужно еще и за ограниченное количество времени - всего за 9 секунд, что точно будет не просто и удастся не каждому.

Можно воспользоваться таймером или секундомером, чтобы следить за временем. Однако если вам не удается отыскать правильный ответ за такой короткий промежуток времени, то не нужно опускать руки - в таком случае просто продолжайте поиски в удобном для вас темпе, не обращая внимания на время.

Надо найти цифру-самозванку 4 среди девяток/ jagranjosh

Когда завершите разгадывать загадку, можете предложить ее своим родным и друзьям - возможно они также захотят проверить свою внимательность и наблюдательность.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Непросто будет найти цифру 4/ jagranjosh

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти ошибку на картинке за 4 секунды. Мало кто сможет настолько быстро заметить, где именно на картинке спряталась ошибка.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо переложить одну спичку, чтобы найти разгадку. Трудно будет за 7 секунд понять, где же спрятан правильный ответ. Придется приложить много усилий, чтобы найти то, что скрывается от наших глаз.

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