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Потерянное слово найдут только люди с "орлиным зрением": на загадку дается всего 9 секунд

Алёна Воронина
8 августа 2024, 07:10
53
Непросто будет заметить, где именно спряталось одно простое слово, и на его поиск дается всего совсем немножко времени.
Девушка, загадка
Надо найти потерянное слово за 9 секунд/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, jagranjosh

Головоломки и оптические иллюзии, в которых нужно отыскать что-то скрытое (объект, животное, человека, слово и т.д.) обычно достаточно сложные, поэтому и разгадывать их удается не каждому. Но даже если с первой попытки вам будет казаться, что такие задачи для вас неподъемные, не стоит опускать руки и так легко отступать - каждая новая попытка будет добавлять вам уверенности в себе и помогать тренировать ваш мозг для выполнения такого типа задач.

В следующей загадке нужно найти английское слово pass на картинке, пишет jagranjosh.

Отыскать слово pass смогут только самые внимательные люди, которые смогут проявить смекалку, нестандартный подход к решению различных задач и большой уровень внимательности.

видео дня

При этом на загадку дается всего 9 секунд - мало кому удастся найти разгадку настолько быстро. Но если приложить усилия и хорошо постараться, то вам точно удастся докопаться до истины и заметить, где же всё-таки спряталось потерянное слово.

На картинке мы видим большое количество букв, которые в подавляющем большинстве не складываются в слова, а просто хаотично разбросаны на рисунке, сформировав строки и столбцы. Но одно слово там всё же можно отыскать - pass, которое в переводе с английского языка имеет несколько значений (путь; пройти, миновать).

Загадка
Надо найти потерянное слово за 9 секунд/ jagranjosh

Слова можно искать как по горизонтали и вертикали, так и по диагонали.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Спрятанное слово нужно искать по диагонали/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо переложить одну спичку, чтобы найти разгадку. Трудно будет за 7 секунд понять, где же спрятан правильный ответ. Придется приложить много усилий, чтобы найти то, что скрывается от наших глаз.

Также ранее мы рассказывали о лучшей загадке для проверки внимательности, в которой не всем удастся найти кота за 5 секунд. Только единицы смогут отыскать, где именно спрятался хитрый хвостатый, ведь его тайник непростой.

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