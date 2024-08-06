Надо переложить одну спичку, чтобы найти разгадку: лишь единицы успеют за 7 секунд

Чтобы потренировать свой мозг, можно выбрать различные методы - изучение чего-то нового, чтение книг, решение загадок и математических примеров. Достаточно популярны также загадки со спичками, где нужно переставить одну или несколько спичек и за один или несколько таких ходов сделать математический пример правильным.
Какой бы способ тренировки своих умственных способностей вы ни выбрали, главное - делать это регулярно. Тогда и результат будет быстрее.
В следующей загадке нужно переложить одну спичку, чтобы математический пример стал правильным, пишет jagranjosh.
На картинке мы видим пример 9-8=2. Решение 2 в этом случае не соответствует действительности. Поэтому нужно догадаться, каким образом внести правки в этот пример, чтобы исправить ситуацию.
Если вы готовы бросить себе вызов - тогда вперед. Но придется набраться терпения и собрать воедино всю свою внимательность, чтобы выйти победителем из этой игры.
Только гениям удастся разгадать эту загадку всего за 7 секунд. На самом деле этого времени может оказаться слишком мало - треб быть очень сообразительными, внимательными и быстрыми, чтобы настолько стремительно справиться с заданием.
Внимательно присмотритесь к примеру и попробуйте догадаться, какую именно спичку нужно перевести.
Правильный ответ мы оставили внизу.
Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой если перевести одну спичку, уравнение станет правильным. Сложная головоломка способна запутать кого угодно. Удастся ли вам догадаться, какую именно спичку нужно перевести?
Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти спрятанное слово за 6 секунд. Очень трудно будет заметить правильный ответ за такой короткий промежуток времени.
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