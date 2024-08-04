Если переложить одну спичку, уравнение станет правильным: только гений справится за 8 секунд

Сложная головоломка способна запутать кого угодно. Удастся ли вам догадаться, какую именно спичку нужно переложить?

https://glavred.info/life/esli-perelozhit-odnu-spichku-uravnenie-stanet-pravilnym-tolko-geniy-spravitsya-za-8-sekund-10585673.html Ссылка скопирована

Надо за 8 секунд перевести спичку, чтобы пример стал правильным/ jagranjosh

Различные загадки - это отличный способ проверить себя и потренировать свой мозг. Но не стоит думать, что такие загадки пригодятся только для проверки своих навыков или тренировки своего интеллекта - конечно, нет. Также такие задания являются отличным способом просто полезно и одновременно интересно проводить свое свободное время.

В следующей загадке нужно отгадать, какую одну спичку нужно переложить, чтобы изображенное на картинке уравнение было правильным, пишет jagranjosh. Сейчас мы видим надпись "8+3=9". Но вполне понятно, что такой пример неправильный, потому что на самом деле если добавить к восьмерке три в заключении у нас получится одиннадцать. Как же исправить ситуацию, чтобы пример стал правильным?

Чтобы "взломать этот код" нужно изрядно постараться. Готовы ли вы бросить себе такой вызов и проверить, насколько вы сообразительны и внимательны.

видео дня

Только небольшой части людей удастся догадаться, какую одну спичку будет достаточно переложить на другое место, чтобы избавиться от ошибки и чтобы этот математический пример стал правильным.

Такая загадка требует точности и скорости, ведь разгадать ее нужно максимально быстро - всего за 8 секунд, что будет под силу не каждому. Если вы готовы попробовать - тогда вперед, и не останавливайтесь перед трудностями.

Надо за 8 секунд перевести спичку, чтобы пример стал правильным/ jagranjosh

Если вы можете решить эту головоломку в течение указанного времени, вы, несомненно, обладаете исключительным IQ, умением молниеносно обрабатывать информацию и невероятной способностью мыслить нестандартно.

Когда разгадаете загадку, можете пролистать страницу вниз, чтобы проверить свой ответ.

Надо переложить одну спичку так, чтобы первая цифра была 0, а вторая цифра - 9/ jagranjosh

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой только гений найдет спрятанного цыпленка за 12 секунд. Лишь небольшому количеству людей удастся отыскать тайник цыпленка за такой короткий промежуток времени.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой за 5 секунд нужно найти два отличия. Непросто будет заметить, какие именно две радуги на картинке отличаются от всех остальных.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред